Chahuté, contesté mais... volontaire à garder la tête du CSV pour deux années de plus, l'actuel président du parti chrétien-social a rédigé 20 pages d'un programme de campagne.

Frank Engel prêt à repartir pour un tour

Patrick JACQUEMOT

Il n'est plus député européen, pas élu local, ni député. Frank Engel n'a qu'une casquette politique actuellement : président du CSV. Et à six semaines du congrès national le quadragénaire vient de rompre le suspense : il sera bien candidat à ce même poste pour le mandat 2021-2023. Le voilà premier membre de son camp à dévoiler ses intentions.

Bousculé à la rentrée dernière après une prise de position controversée sur l'impôt sur la fortune et la fiscalité des successions, celui qui a succédé à Marc Spautz préfère donc attaquer plutôt que se défendre. Et Frank Engel le fait arguments à l'appui. C'est en effet par un document d'une vingtaine de pages qu'il entend convaincre les militants de lui accorder leur confiance. Un document réclamant notamment plus d'unité parmi les dirigeants, et surtout des pistes pour retrouver un électorat solide.

Depuis 2013, le CSV n'a ainsi pas réussi à s'imposer sur la place publique, ratant même la marche devant lui permettre d'accéder aux commandes du gouvernement au terme des dernières législatives. Et pour cela le dirigeant entend se rapprocher de la base du parti, ses membres auprès desquels il reste bien plus populaire que dans l'estime des députés CSV de la Chambre. La fraction d'un côté, lui de l'autre : l'attelage peine à trouver sa place face à une coalition DP, Déi Gréng et LSAP qu'un an de crise covid ne semble pas avoir affaiblie.

Qui d'autre maintenant?

D'ailleurs dans son document de campagne, l'ancien bras droit de Jacques Santer ne cache pas l'ambition pour 2023 de revenir aux commandes du pays. En attendant, Engel propose en vrac aussi bien l'établissement d'une véritable loi Pandémie (plutôt que les incessants votes de la Chambre) mais aussi la création d'un nouveau centre de pédopsychiatrie pour enfants et adolescents, des dispositifs de soutien aux entreprises en difficulté, la création d'un Conseil des citoyens, la réduction des effectifs de la fonction publique d'Etat, moins de tolérance sur le trafic de stupéfiants, une réforme du système électoral, etc.

Voilà donc Frank Engel (re)lancé vers «de nouveaux paysages» comme il l'écrit. Combien maintenant vont le soutenir, combien d'opposants à sa candidature vont se présenter : sa candidature inattendue a au moins le mérite de précipiter les choses dans le parti qui, bien que majoritaire à la Chambre, peine à faire entendre sa voix. Mais dont les multiples voix créent certainement la confusion aux yeux de l'électorat.



