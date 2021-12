L'ancien président du parti chrétien-social devait notamment répondre devant les juges du remboursement d'allocations sociales par le CSV et d'un contrat de travail prétendument fictif.

Frank Engel et six autres prévenus relaxés

L'ancien président du parti chrétien-social devait notamment répondre devant les juges du remboursement d'allocations sociales par le CSV et d'un contrat de travail prétendument fictif.

(LW) - La justice a tranché : l'homme qui a dirigé le CSV de 2019 à avril 2021 est non coupable, dans le procès dit «Frëndeskrees» (trad. Cercle d'amis). Et c'est le même verdict qui s'impose aux six autres personnes qui comparaissaient avec l'ancien responsable politique en première instance. Un possible appel du parquet restant toutefois encore envisageable.

A l'annonce de ce jugement, Frank Engel et Félix Eischen (ancien secrétaire du parti chrétien-social) n'ont pas caché leur soulagement. «La justice luxembourgeoise a montré qu'elle n'était pas prête à mener des procès politiques», commentait le principal mis en cause qui, dans cette affaire, risquait une peine de prison de neuf mois avec sursis, selon le réquisitoire prononcé en octobre dernier. Et déjà, de contre-attaquer en laissant ouverte la possibilité de porter plainte pour «dénonciation calomnieuse» à son égard. L'ancien trésorier du parti, André Martins, n'a pour sa part pas souhaité faire de déclaration ce jeudi matin.

Le procès portait sur un contrat de travail que Frank Engel avait conclu avec le CSV-Frëndeskrees lorsqu'il était président. Un accord dont a priori la majorité du parti n'était apparemment pas au courant. Georges Heirendt, Elisabeth Margue, Georges Pierret et Stéphanie Weydert également mis en cause, respirent eux aussi après l'énoncé du verdict.

Le procureur a fait valoir que le contrat de travail signé avait pour seul but d'aider Frank Engel à obtenir un revenu. En effet, quittant ses fonctions au Parlement européen pour accéder à la présidence du CSV, le politicien ne percevait plus de salaire. Le responsable, débarqué au printemps dernier, n'avait eu de cesse de se défendre de toute escroquerie, expliquant qu'il n'avait eu d'autres intentions que de faire revivre le cercle resté inactif depuis des années.

