Frank Engel est le nouveau président du CSV

Le nouveau président du parti CSV est Frank Engel. Lors du congrès national qui se tient ce samedi à Moutfort, il a obtenu 54 % des voix et remplace ainsi Marc Spautz.

Serge Wilmes, son adversaire, a reçu pour sa part 46% des voix.

Elisabeth Margue et Stéphanie Weydert ont été élues vice-présidentes et Felix Eischen a été élu à 93% des voix secrétaire général du parti CSV et prend ainsi la succession de Laurent Zeimet.

