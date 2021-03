L'actuel président du CSV, candidat à sa propre succession lors du congrès des chrétiens-sociaux le 24 avril prochain, est accusé d'abus de biens sociaux pour avoir perçu 40.000 euros sans contrepartie.

Luxembourg 2 min.

Frank Engel au cœur d'un nouveau scandale

L'actuel président du CSV, candidat à sa propre succession lors du congrès des chrétiens-sociaux le 24 avril prochain, est accusé d'abus de biens sociaux pour avoir perçu 40.000 euros sans contrepartie.

(Jmh avec DS) - La vie n'est décidément pas un long fleuve tranquille au CSV. A quelques semaines du congrès national devant choisir son nouveau président, l'actuel titulaire du poste est soupçonné d'abus de biens sociaux. Un signalement contre l'ancien député européen a été déposé au Parquet par plusieurs membres du CSV.

Le CSV en pleine vallée des larmes Deux ans après son entrée en fonction, Frank Engel n'est pas parvenu à s'imposer comme le leader du principal parti d'opposition ou comme membre de l'équipe. Mais le fait que le parti vive dans une situation de désaccord permanent ne relève pas de sa seule responsabilité.

Révélé mardi soir par nos confrères de RTL, le conflit porte sur le contrat de travail signé entre Frank Engel et l'asbl CSV Frëndeskrees. Si l'association a bel et bien versé un salaire de quelque 40.000 euros en 2020 pour bénéficier du carnet d'adresses du président des chrétiens-sociaux et recruter de nouveaux membres, ce dernier n'aurait jamais rempli sa part du contrat.

Un constat évoqué la semaine dernière lors de l'assemblée générale de l'asbl, lors de l'examen des dépenses de cotisations sociales, l'association n'ayant officiellement aucun salarié. Se basant sur l'article 23 du code de procédure pénale qui stipule que les parlementaires doivent informer le ministère public s'ils ont connaissance d'éventuelles infractions pénales, plusieurs élus CSV ont donc dénoncé ces faits au parquet.

Le CSV à la recherche d'un leader Fin avril, le principal parti d'opposition renouvellera sa direction. Pour l'heure, aucun candidat officiel n'est sorti du bois pour se porter aux avant-postes : président ou secrétaire général.

Présente mercredi matin sur les ondes de RTL Radio Lëtzebuerg, Martine Hansen (CSV), chef de fraction, assure avoir été «prise au dépourvu» et estime que face à la gravité des faits reprochés, «on ne peut pas toujours essayer de tout balayer sous le tapis». Interrogée sur la possibilité d'une démission du président du CSV, la chef de file des députés chrétiens-sociaux la Chambre, juge que «cela doit être clarifié au sein du parti» et annonce que le comité national se réunira ce mercredi.

Association à but non lucratif, l'absl CSV Frëndeskrees est notamment propriétaire du siège du parti. Une situation courante au Luxembourg, puisque les partis politiques ne possèdent pas de statut juridique propre et ne sont donc pas autorisés à posséder des biens immobiliers. Pour mémoire, Frank Engel est président du CSV depuis janvier 2019 et candidat à sa propre succession lors du congrès national des chrétiens-sociaux, prévu le 24 avril prochain.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.