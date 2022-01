Acquitté en décembre, l'ancien président du CSV se voit déjà à la tête d'un nouveau mouvement politique qu'il entend fonder dans les prochaines semaines.

Frank Engel ambitionne de lancer son propre parti

Le retour de Frank Engel dans la vie politique se profile. L'homme politique, ancien président du CSV, a révélé préparer la création de son propre mouvement, dont il annoncera le nom et les ambitions «dans le mois qui vient», dévoile Le Quotidien. Ce nouveau projet vise à occuper «un centre raisonnable», pour proposer une alternative aux partis professionnels.

Il avait quitté la direction du CSV en mars 2021. Mis en cause dans l'affaire «Frëndeskrees» (Cercle d'amis), l'intéressé était soupçonné d'emploi fictif, et avait préféré se retirer de la présidence de son parti, par crainte d'une «gigantesque salissure». Le 9 décembre dernier, l'ancien député européen et six autres prévenus, ont cependant été reconnus non coupables des faits qui leur étaient reprochés. Un jugement lui permettant ainsi d'envisager l'écriture d'une nouvelle page de sa carrière politique.

Ses ambitions de création d'un nouveau parti politique, Frank Engel les a dévoilées trois semaines tout juste après son départ du CSV. Une possibilité qu'il évoquait suite à la manifestation de différents soutiens «aussi hors du CSV». Mais au micro de RTL, le 27 octobre 2021, l'homme politique évoquait un manque de moyens. «J'aimerais continuer à m'engager mais j'ai besoin de soutiens financiers», avait ainsi confié Frank Engel. Des soutiens qui se sont visiblement manifestés suite à l'acquittement de l'ancien président du CSV.

Ce nouveau parti, il ne veut pas en faire un «fan club de Frank Engel», avait-il souligné à RTL. Dans un positionnement qu'il estime être une place laissée vacante par les partis traditionnels, l'homme politique ambitionne d'offrir une alternative pour les électeurs «qui ne s'y retrouvent plus», a ainsi révélé l'intéressé au Quotidien.

Ce nouveau mouvement politique, qui se dévoilera dans les prochaines semaines, entend par ailleurs mettre le dialogue citoyen à l'honneur. Sur le modèle de la communauté germanophone de Belgique, Frank Engel espère notamment tirer des citoyens au sort pour leur permettre de participer directement à la vie politique.

Alors qu'au CSV «il y avait trop de pontes qui ne voulaient rien changer alors qu'on ne peut plus faire de la politique comme il y a 20 ans», l'ex-eurodéputé entend donc bien faire entendre une nouvelle vision des choses sur l'échiquier politique luxembourgeois. Une annonce qui intervient alors que les prochaines élections législatives au Luxembourg se profilent en octobre 2023.

