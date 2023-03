Le prince François, deuxième enfant du couple héritier, a vu le jour ce lundi matin à Luxembourg.

Cour grand-ducale

François, deuxième fils du couple héritier, est né !

Pascal MITTELBERGER Le prince François, deuxième enfant du couple héritier, a vu le jour ce lundi matin à Luxembourg.

Le petit Charles a un frère, et il se prénomme François ! Ce lundi, peu avant midi, le Grand-Duc héritier, le prince Guillaume, et la Grande-Duchesse héritière, la princesse Stéphanie, annoncent, avec «grande joie», la naissance de leur deuxième enfant - et deuxième fils, qui a vu le jour à 10h04 à la maternité Grande-Duchesse Charlotte de Luxembourg.

«Le prince portera les prénoms de François Henri Luis Marie Guillaume, pèse 3,575 kg et mesure 53 cm. La princesse Stéphanie et le bébé se portent bien», précise le communiqué de la Maison grand-ducale.

Cette belle nouvelle a été saluée par le Premier ministre Xavier Bettel, qui s'est fendu d'un message de félicitation sur son compte Twitter.

Cette naissance «sera saluée par un tir d’honneur de vingt-et-un coups de canon depuis le Fetschenhaff», apprend-on également. Par ailleurs, un registre de félicitations digital est ouvert sur le site Internet monarchie.lu, mais on pourra également se rendre au poste de garde du palais grand-ducal (rue du Rost) pour le signer, du mardi 28 au jeudi 30 mars de 9h à 12h et de 13h à 17h.



Un registre de félicitations ouvert

«Les personnes désireuses de faire un geste en guise de cadeau de naissance peuvent verser un don sur le compte de la Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf (SOS Village d’Enfants Luxembourg)», fait-on encore savoir. La démarche précise est indiquée sur le site de la Cour grand-ducale.

Le couple est marié depuis dix ans

Le couple héritier a fêté ses noces d'étain - pour son dixième anniversaire de mariage - en octobre 2022. Le 10 mai 2020, ils avaient accueilli leur premier enfant, Charles.



Après cette naissance, un autre événement attend la Cour grand-ducale en cette année 2023, avec le mariage de la princesse Alexandra avec Nicolas Bagory, le 22 avril prochain à l'hôtel de ville de Luxembourg pour l'union civile, avant la cérémonie religieuse qui aura lieu à Bormes-les-Mimosas, dans le sud de la France.

