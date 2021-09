«Les mobilités douces n'excluent pas la voiture»

Présentant ce jeudi le programme des journées européennes de la mobilité, le ministre de tutelle a invité les communes à faire «davantage d'efforts» pour promouvoir le train, le vélo ou le tram. Sans pour autant bannir totalement les autres moyens de transport.

Une vingtaine de communes à travers le Grand-Duché se sont engagées à promouvoir l'usage du train, du tram ou du vélo du 16 au 22 septembre pour la semaine européenne de la mobilité. Pour cette 20e édition, le programme présenté ce jeudi par le ministre de tutelle François Bausch (Déi Gréng), reste relativement similaire aux années passées. La journée sans voiture sera notamment reconduite, même si la plupart des villes participantes ont décidé de l'organiser... un dimanche, le 19 septembre.

«Il y aura tout de même un impact», assure François Bausch, qui rappelle que l'évènement vise avant tout à «promouvoir des alternatives à la voiture». L'idée: laisser plus souvent son véhicule dans le garage, pour lui préférer un ou plusieurs modes de transport à faible émission carbone.

Mais le ministre déplore le faible investissement de «certaines grandes villes», qui «manquent d'imagination». «Cette semaine européenne doit être l'occasion de tester des choses, de proposer des solutions pour réduire notre empreinte carbone», souligne-t-il. Fermer des rues et des boulevards à la circulation, distribuer 1.000 sacoches remplies de goodies aux cyclistes comme la Ville de Luxembourg, fermer des parkings au profit des terrasses de restaurants... Dans la tête du ministre, les idées ne manquent pas.

Le tram gratuit séduit davantage Selon le ministre de la Mobilité, la gratuité du tram a fini par porter ses fruits: le nombre de passagers quotidien a «quasiment doublé ces deux dernières semaines», indique François Bausch. Ainsi, alors que 33.000 passagers étaient recensés lors de la première semaine de mise en application, ils sont à présent 62.000 par jour en moyenne à utiliser ce moyen de transport.

Pour autant à ce stade, pas question de bannir totalement les véhicules diesel ou essence du paysage. «Les mobilités douces n'excluent pas la voiture», affirme François Bausch. Plutôt que «diaboliser» ce mode de transport, le ministre mise sur le développement de «solutions multimodales alternatives», citant par exemple l'élargissement de l'autoroute du côté d'Esch. Le projet, qui doit voir le jour en décembre 2022, comprendra un tram rapide, une voie express pour les cyclistes et deux voies de circulation réservées aux bus et covoiturage.

Reste qu'à ce stade se passer totalement de la voiture au Luxembourg est plutôt un idéal futur qu'une réalité. Alors que d'un côté les associations de cyclistes pointent du doigt des problèmes de sécurité et un manque d'infrastructures, les résidents et frontaliers subissent les chantiers des CFL liés au déploiement de la Nordstad, sans voir les avantages du pôle multimodal, prévu pour 2035. Quant au tram, le tronçon reliant la capitale à Bonnevoie ne devrait pas être inauguré avant septembre 2022. Soit dans un an.

Reconnaissant ces limites à l'usage de transports sans carbone, François Bausch indique que «des solutions et idées nouvelles» seront présentées lors de la présentation du Plan national de mobilité 2025. Celui-ci devrait être détaillé «fin 2021».

