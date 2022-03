Alors qu'en matière d'investissements pour la défense, l'objectif de l'OTAN est situé à 2% du PIB de ses pays membres, le Luxembourg semble à la traîne. Il s'agirait cependant d'un calcul ne correspondant pas aux spécificités du Grand-Duché, argue François Bausch.

Défense

François Bausch défend les efforts du Luxembourg

Il augmente, mais pas assez vite. C'est en tout cas le point de vue de certains pays membres de l'OTAN quant à l'effort de défense luxembourgeois. Evalué à 0,37% du PIB en 2009 et à 0,39% du PIB en 2013, il est actuellement de 0,65% et devrait atteindre 0,72% en 2024. Il reste donc bien en deçà de l'idéal des 2% prônés par l'organisation politico-militaire.

«Cette façon de calculer l'effort de défense pénalise le Luxembourg, qui, grâce à son économie florissante a connu une forte croissance de son PIB dans les trente dernières années», a défendu ce lundi François Bausch (déi Gréng), ministre de la Défense lors d'une conférence de presse. L'homme d'Etat a notamment souligné les efforts entrepris par la direction de la Défense et l'armée, qui ne sont, estime-t-il, pas mis en valeur par ce calcul.



Pour illustrer son point de vue, le vice-Premier ministre s'est ainsi appuyé sur plusieurs comparatifs, dont celui de la Belgique. «Si le Luxembourg affichait le même PIB que la Belgique, notre budget actuel de 464 millions nous conférerait un effort de défense d'1,5%», note François Bausch.

Un effort déjà considérable du Luxembourg

Si l’approche basée sur le PIB ne favorise pas le Luxembourg, d’autres indicateurs illustrent bien les performances de la Défense luxembourgeoise. Ainsi, le niveau d’investissement luxembourgeois correspond au double de ce que demande l’OTAN. L’effort de défense par militaire luxembourgeois est parmi les plus élevés de l’OTAN avec environ 470.000 euros par militaire contre 360.000 euros par militaire aux États-Unis, tandis que l’effort de défense luxembourgeois par habitant est de 594 dollars par tête d’habitant, la moyenne des pays membres de l’OTAN (hors États-Unis) est de 521 dollars par habitant.

Dans ce contexte, François Bausch a déploré l’obstination de certains membres de l’OTAN sur ce seuil des 2% de l’OTAN, qui ne prend pas en compte les efforts du Luxembourg. Il a rappelé que le budget de défense luxembourgeois est en nette progression depuis 2013 en passant de moins de 0,4 % du PIB en 2013 à 0,72% en 2024, soit une hausse de 382 millions euros. «Malgré cette progression remarquable, le seuil des 2% reste inatteignable», a insisté François Bausch, qui a calculé que, au cas où le Luxembourg voudrait atteindre les 2% à l’horizon 2024, le budget devrait presque quadrupler pour atteindre les 1,7 milliard d’euro.

Une approche «irréaliste»

Afin de souligner l’utopie du seuil des 2%, François Bausch a calculé que la Défense devrait acquérir tous les ans un satellite d’observation (180 millions d’euros), un satellite de communication (200 millions d’euros), un avion ravitailleur (220 millions), un avion de transport (200 millions) et 80 véhicules tactiques (367 millions). Une atteinte du seuil des 2% signifierait aussi une attribution de 7,5% du budget de l’État pour la défense contre 2,1% actuellement. «Cette approche est irréaliste et irréalisable et ne prend pas en compte la spécificité luxembourgeoise», a estimé le vice-Premier ministre.

François Bausch a réaffirmé le maintien des engagements luxembourgeois au niveau de l’OTAN et a assuré une croissance continue, soutenable et soutenue, mais dans la limite des ressources disponibles. «Il s’agit aussi d’éviter une diversification non contrôlée et une dispersion des moyens de la Défense», a rappelé François Bausch.

