François Bausch confirme la bonne avancée du tram

Oui, la liaison Etoile-Gare sera bien opérationnelle pour décembre prochain. Le ministre de la Mobilité l'a confirmé lundi, en dévoilant les prochaines étapes de l'avancée du tramway vers Cloche d'Or, Bonnevoie ou le Findel.

Oui, la liaison Etoile-Gare sera bien opérationnelle pour décembre prochain. Le ministre de la Mobilité l'a confirmé lundi, en dévoilant les prochaines étapes de l'avancée du tramway vers Cloche d'Or, Bonnevoie ou le Findel.

Travaux de nuit, exemption de congé collectif pour les équipes travaillant à son installation : le futur tram de la capitale est choyé cet été. Il est vrai que le chantier a un léger retard à combler. Les quelques semaines du lockdown ayant empêché la bonne poursuite des travaux sur le tronçon B, entre la place de l'Étoile et la gare centrale, il convient de mettre les bouchées doubles. Mais, parole de François Bausch (Déi Grèng) : «La mise en service prévue courant décembre sera respectée».

Voilà donc le ministre de la Mobilité confirmant l'optimisme affiché récemment par le directeur de Luxtram. André Von der Marck pensant lui aussi que l'arrêt lié au premier épisode pouvait être rattrapé. Par contre, pas question avant que l'ensemble du tronçon ne soit opérationnel d'ouvrir à la circulation des nouvelles rames une partie du réseau. Le député Mars di Bartolomeo (LSAP) avait interrogé le ministre à ce sujet, ses espoirs ont été douchés, ce lundi : «Une mise en service partielle jusqu'à la place de Paris n'est pas prévue».

La place de Paris en travaux jusqu'en 2021 La réalisation du tronçon du tram en direction de la Gare centrale se poursuit. Depuis le début de la semaine, les aménagements se concentrent autour d'un endroit phare de la capitale. Une opération qui va se réaliser en trois phases et dont la durée est estimée à un an.

Et tant qu'à dévoiler le planning d'avancée du tram, autant rappeler les futures échéances. Ainsi, toutes les planètes semblent bien aligner pour les deux extensions envisagées (vers l'aéroport de Luxembourg et la Cloche d'Or). Luxtram et Ponts et chaussées travaillant du même pas, avec chacun leur investissement à mener en parallèle de l'autre. Le rail pour l'un, la route pour l'autre.

Pour le tronçon E, qui doit mener le tram vers le Findel, le dossier de soumission pour le premier lot des travaux vient d'être approuvé. «Actuellement, il est prévu de pouvoir démarrer le premier chantier, à savoir le pont enjambant l'échangeur Kirchberg, en 2021», a confirmé le ministre.

Cloche d'Or pour l'automne 2013

Pour ce qui concerne les tronçons C et D du tram, les travaux de la phase 2 de la nouvelle N3 ainsi que de la reconstruction du pont Buchler sont en cours. Sachant qu'en vue d'avancer rapidement, les travaux de génie civil et d'installation des équipements du tram pourront être exécutés simultanément. «La fin des travaux pour le tronçon menant de la gare centrale au pôle d'échange de Bonnevoie est toujours prévue pour le premier semestre 2022», confirme donc Fançois Bausch.

Dix-huit mois plus tard, soit vers l'automne 2013, il devra en être fini de l'extension de la ligne du tram jusqu'à la Cloche d'Or.

Mais d'ici là, le chantier du tram aura engendré d'autres opérations. A commencer par l'élargissement du pont «Passerelle» et la réhabilitation de sa superstructure. Les deux devraient être achevés pour l'été 2021. Sachant que la piste cyclable située du côté ouest sera, elle, accessible aux utilisateurs dès la fin de la première phase du chantier, donc «en septembre 2020».

Et le ministre écolo d'informer qu'il est aussi prévu que la piste cyclable le long de la ligne de tramway allant de la place de l'Etoile jusqu'à la gare soit opérationnelle «au plus tard en janvier 2021».

