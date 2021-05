François Bausch à la rescousse de Christianne Wickler

Face à la controverse sur la nomination de la nouvelle présidente du conseil d'administration de Cargolux, le ministre de la Mobilité nie toute forme de favoritisme. Il confie même avoir envisagé de nommer Claude Wiseler, son prédécesseur, à ce poste.

Face à la controverse sur la nomination de la nouvelle présidente du conseil d'administration de Cargolux, le ministre de la Mobilité nie toute forme de favoritisme. Il confie même avoir envisagé de nommer Claude Wiseler, son prédécesseur, à ce poste.

(m.d. avec Teddy Jaans) Pour François Bausch (Déi Gréng), la polémique autour de Christianne Wickler n'a pas lieu d'être. Interrogé ce mercredi matin sur la Radio 100,7, le ministre de la Mobilité a indiqué que sa nomination comme présidente du conseil d'administration de Cargolux était «justifiée». Balayant d'un revers de main les suspicions politiques, il a assuré que son soutien à la candidature de Christianne Wickler ne relevait «d'aucune forme de favoritisme».

Pour le ministre de tutelle de Cargolux, c'est «l'expérience dans le monde des affaires et de la logistique» de l'administratrice du groupe Pall Center qui a motivé son choix. Et non pas les six mois d'exercice de l'ancienne député Déi Gréng, qui n'ont joué qu'un «rôle mineur», même aux yeux de son camarade de parti.

Preuve en est selon lui, le fait qu'il ait soutenu «plusieurs fois» le maintien à ce poste de Paul Helminger (DP), ancien bourgmestre de la capitale décédé mi-avril. François Bausch a par ailleurs indiqué qu'il avait d'abord envisagé de «proposer la candidature de Claude Wiseler» aux actionnaires, en l'occurrence son prédécesseur au ministère de la Mobilité. Un choix avorté par la nomination du politicien à la présidence du CSV.

Pas convaincus CSV, Pirate et Déi Lénk viennent ont déposé, mercredi, une motion au sujet de Mme Wickler. Les trois partis demandent au gouvernement de «notifier au conseil d’administration de la Société Luxembourgeoise de Navigation Aérienne la révocation de la femme d’affaires susmentionnée de son mandat d’administrateur et à provoquer sa démission voire sa révocation de son poste d’administrateur de la compagnie nationale de fret aérien».

Questionné sur l'engagement de Christianne Wickler au sein de l'ASBL Expressis-Verbis, un site internet publiant des articles très controversés sur les effets réels du covid, le ministre de la Mobilité a assuré qu'il «ignorait son existence». Selon lui, ce site n'est pas celui de «théoriciens du complot» même si «certains contenus sont discutables». Un avis qui tranche avec celui de Jean-Claude Schmit, le directeur de la Santé ayant qualifié cet organisme de «conspirationniste».

«L'opinion de certains n'est pas nécessairement celle de Madame Wickler», a souligné François Bausch. Pour rappel, Christianne Wickler aurait quitté la présidence de cette association «par manque de temps», au lendemain de sa nomination au conseil d'administration de Cargolux, une entreprise qui emploie 2.200 personnes et fait partie des gagnants de la crise.

