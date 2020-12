Jusqu'au 31 mars 2021, les frontaliers français pourront continuer à travailler depuis leur domicile sans incidence fiscale. Et cela qu'ils ou elles soient employés dans le secteur public ou privé.

France et Luxembourg d'accord sur le télétravail

Patrick JACQUEMOT Jusqu'au 31 mars 2021, les frontaliers français pourront continuer à travailler depuis leur domicile sans incidence fiscale. Et cela qu'ils ou elles soient employés dans le secteur public ou privé.

Pierre Gramegna et son homologue des Finances français, Bruno Le Maire, partagent le même avis : pas question de revenir sur les modalités régissant depuis août dernier les conditions fiscales accordées aux télétravailleurs venus de Lorraine ou d'autres coins de l'Hexagone. Jusqu'à fin mars 2021, ils pourront continuer à assurer leur mission depuis la maison sans que ce temps ne soit pris en compte dans le calcul des 29 jours pendant lesquels la rémunération des frontaliers reste imposable au Luxembourg.

Les règles du télétravail désormais adoptées Ce n'est pas une loi qui encadre les modalités de la pratique du travail à distance mais un accord signé, mardi, par syndicats et patronat.

Une bonne nouvelle pour l'économie luxembourgeoise, et pour de nombreux salariés attentifs à la continuation de ce dispositif. Et comme les précédents accords avaient négligé ce point les deux ministres ont approuvé le fait que la mesure bénéficie autant aux employés du public que du privé, et cela même à titre rétroactif pour les frontaliers français travaillant pour le compte de l’État luxembourgeois.

Pas de nouvelles côté belge Concernant les frontaliers venus de Belgique et en télétravail, aucune précision n'a été donnée concernant une possible prolongation là aussi de l'accord avec le Luxembourg. Pour l'heure, la «tolérance» fiscale (de 24 jours) court jusqu'au 31 décembre 2020. Idem pour les 45.000 salariés allemands (19 jours).

Pour Pierre Gramegna (DP), au-delà de l'aspect social, il était important que le dispositif soit maintenu, le télétravail faisant partie de la lutte contre l'épidémie au même titre que la campagne de vaccinations à venir. «Cette prolongation illustre une fois de plus la bonne entente entre nos deux pays, et est signe de vraie solidarité», a commenté celui qui veille aussi actuellement à établir le budget du pays pour l'année à venir.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.