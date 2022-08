Banque coopérative luxembourgeoise fondée en 1920, Fortuna Banque annonce «l’arrêt progressif et à moyen terme de ses activités bancaires». Les clients qui le souhaitent pourront être repris par Spuerkeess, via un processus simplifié.

Fortuna Banque va cesser ses activités

Pascal MITTELBERGER Banque coopérative luxembourgeoise fondée en 1920, Fortuna Banque annonce «l’arrêt progressif et à moyen terme de ses activités bancaires». Les clients qui le souhaitent pourront être repris par Spuerkeess, via un processus simplifié.

Acteur historique du secteur bancaire luxembourgeois, Fortuna Banque annonce, ce lundi, «l’arrêt progressif et à moyen terme de ses activités bancaires», dans un communiqué à destination de ses clients publié sur son site internet.

Dans ce texte, on apprend également que «Spuerkeess et Fortuna Banque confirment avoir mis en place un processus simplifié et rapide dédié au sein de Spuerkeess permettant aux clients de Fortuna Banque qui le souhaitent de devenir facilement clients de Spuerkeess. Dans les prochaines semaines, les deux institutions vont communiquer individuellement aux clients de la banque Fortuna les différentes modalités pour devenir clients de Spuerkeess ainsi que les nouvelles perspectives qui leur seront proposées.»

Toujours dans ce communiqué, André Poorters, président du conseil d'administration de Fortuna Banque, et Françoise Thoma, directrice générale de Spuerkeess (Caisse d'épargne de l'État), se félicitent de cette issue.

Il n'en reste pas moins que c'est une institution luxembourgeoise centenaire qui disparaît là. Fortuna Banque a été créée en 1920, sous le nom de «La Fortune, société coopérative». Elle était spécialisée dans les prêts privés et hypothécaires. Avec une petite trentaine de salariés, elle affichait un bénéfice de 7,6 millions d'euros en 2021.

En 2018, la Banque de Beyrouth avait annoncé son intention d'acquérir Fortuna Banque, mais l'opération avait avorté en raison de la crise libanaise. Plus récemment, en 2020, la société britannique de gestion d'actifs Chenavari, dirigée par le Français Loïc Fery, par ailleurs président du club de football du FC Lorient, avait également voulu racheter Fortuna Banque. Mais là encore, l'affaire n'avait pu être conclue.

Finalement, c'est donc une cessation pure et simple des activités bancaires de l'institution luxembourgeoise qui a été décidée.





