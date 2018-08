Des pluies diluviennes ont balayé le Luxembourg, dans la soirée de ce mercredi 29 août. Les pompiers sont intervenus à 25 reprises environ, notamment dans l'est et le sud du pays.

Fortes pluies: les pompiers sur le qui-vive dans la soirée de mercredi

Après deux mois de soleil radieux et, même, de canicule, la météo elle-même semble annoncer la rentrée en grande pompe. Ce mercredi 29 août, des trombes d'eau se sont abattues sur le Luxembourg.

Une foule de centres d'incendie et de secours ont été mobilisés un peu partout dans le pays: à Flaxweiler, Frisange, Mertert-Grevenmacher, Wormeldange, Walferdange, Luxembourg-Ville, Niedervanden, Dudelange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Mondercange et, enfin, Heffingen. Les pompiers de ces casernes sont intervenus plus ou moins 25 fois, selon le Corps grand-ducal d'incendie et de secours.

Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer, et les dégâts matériels demeurent limités. Plus de peur que de mal donc, trois mois après les inondations dévastatrices du 1er juin, qui avaient laissé de nombreuses personnes exsangues et coûté par moins de 7 millions d'euros, rien que pour remettre en état les routes du Mullerthal.