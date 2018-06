Les journées du 9 et 10 juin ont été difficiles pour Luxair, LuxairTours et leurs passagers: un peu moins d'une centaine de vols ont été retardés, incommodant des milliers de voyageurs. En cause: une piste endommagée, une grève et d'autres incidents. La situation est revenue à la normale ce lundi 11 juin.

Fortes perturbations chez Luxair le week-end dernier

«Plusieurs événements externes inattendus» ont fortement perturbé le trafic aérien de Luxair et LuxairTours, ce week-end du 9 juin.

Pendant la journée de samedi 09 juin, 47 vols Luxair et LuxairTours ont été retardés. Plus de 80 heures de retard ont été accumulées et 4.100 passagers ont été affectés.

Le dimanche 10 juin, 45 vols Luxair et LuxairTours ont été retardés, 2 ont dû être annulés et plus de 53 heures de retard ont été accumulées. 4.200 passagers ont été affectés.

Samedi en début d’après-midi, l’aéroport du Luxembourg a été temporairement fermé, samedi 9 juin en début d'après-midi, suite à un endommagement de la piste d’atterrissage. De nombreux vols à l’arrivée et au départ ont dû être retardés, déviés, voire annulés en raison des réparations.

La journée du dimanche 10 juin s’est encore dégradée en raison d’une grève des aiguilleurs du ciel en France et d’un avion touché par la foudre, immobilisé pendant la journée pour des vérifications de routine.

Selon le groupe Luxair, «grâce à l’intervention d’une cellule spéciale de gestion de crise, Luxair a pu maintenir son trafic et continuer à opérer ses vols malgré des retards importants et des annulations isolées».

«Bien que nos procédures prévoient un renforcement immédiat de notre Customer Service Center dans de telles situations, les vagues et pics d’appels n’ont pas pu être traités tel que nous l’aurions souhaité», poursuit Luxair Group. «Aussi, nous tenons à nous excuser auprès de nos passagers qui n’ont pas pu nous joindre dans un délai raisonnable».

En ce début de semaine, les perturbations sont achevées et la situation est revenue à la normale.

