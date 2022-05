Après une baisse généralisée du prix des carburants ce jeudi, l'essence repart de nouveau à la hausse dès ce samedi.

L'essence plus chère, le diesel en baisse

Forte hausse de la Super 98 à partir de ce samedi

Mélodie MOUZON Après une baisse généralisée du prix des carburants ce jeudi, l'essence repart de nouveau à la hausse dès ce samedi.

Si certains automobilistes se réjouiront lors de leur passage à la pompe ce samedi, pour d'autres, ce sera plutôt la soupe à la grimace... Les prix de l'essence repartent en effet à la hausse ce samedi 14 mai.

Le prix du diesel en forte baisse à partir de ce jeudi L'ensemble des produits pétroliers vont connaître une baisse importante des prix à la pompe dès ce jeudi.

Pour un litre d'essence Super 95, il faudra compter 1,806 euro le litre, soit une augmentation de 2,4 centimes. La Super 98 quant à elle ne franchira pas la barre des deux euros mais presque puisque le litre coûtera 1,994 euro. Ce qui représente tout de même une augmentation de 12,1 centimes par rapport au dernier prix en vigueur.

Par contre, bonne nouvelle pour les automobilistes qui roulent au diesel. Celui-ci connaîtra une nouvelle baisse de prix dès ce samedi. Il s'affichera à 1,745 euro le litre. Soit 1,8 centime de moins.

Le gasoil de chauffage coûtera lui aussi un peu moins cher. Comptez 1,216 euro le litre de mazout (- 0,032 euro).

Le prix du gaz a bondi de 83,72%

Si les prix des produits pétroliers ont fortement augmenté ces derniers mois, avec même une pointe à 8,2% en mars dernier, ils ne sont pas les seuls. Ainsi, dans le dernier indice des prix à la consommation, le Statec indiquait que le prix du gaz avait bondi de 83,72% sur un an, entre avril 2021 et avril 2022.

Les hausses les plus fortes ont eu lieu en octobre (+17,56%) et en janvier dernier (+22,77%). Bonne nouvelle cependant, puisque la tendance est à la baisse pour le gaz depuis le mois de mars. Et dès ce mois de mai, la facture des ménages se chauffant au gaz devrait s'alléger grâce à l'aide débloquée par le gouvernement.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.