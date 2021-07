A défaut d'une inauguration officielle (repoussée pour cause de covid), la nouvelle institution a bien ouvert à Belval. Avec la «Tour rouge» comme quartier général.

L'Université populaire prend ses marques

Pour le couper de ruban et les discours, il faudra encore patienter. Mais, comme promis fin 2020, un campus dédié à la formation est bel et bien né au printemps dernier dans le quartier de Belval. Sans tambour, ni trompette la première Université populaire du Luxembourg a ainsi vu le jour en avril dernier. Et Pierre Reding, premier conseiller de gouvernement du ministère de l'Education nationale, de sourire de ce lancement confidentiel mais effectif : «Il y a déjà des centaines d'inscrits qui entrent et qui sortent du bâtiment des Terres Rouges depuis avril parce que les cours y ont démarré».

Promis, en septembre, l'inauguration aura lieu pour cette structure unique dédiée à la formation tout au long de la vie. Sous un même toit donc, et une même appellation, le Service de la formation des adultes (SFA), le Centre national de formation professionnelle continue (CNFPC) et l’Institut national des langues (INL). «On retrouve aussi quelques-uns des 140 jeunes diplômés encore à la recherche d'un premier emploi qui suivent le nouveau cursus Diplôme +», ajoute Pierre Reding.

Et ce n'est qu'un début. Car à peine ouvertes les 30 nouvelles salles de cours (s'étendant bientôt sur plus de 3.000 m2) au cœur de Belval, il est déjà envisagé de démultiplier les points d'accès aux cours de l'Université populaire. Avant fin 2022, Ettelbrück et Luxembourg (du côté de Bonnevoie) disposeront d'une antenne. «L'idée restant d'établir les locaux où sont donnés les cours au plus grand nombre au plus près des facilités de transports.»

D'ici là, le label «Université populaire» pourra être accordé à des formations dispensées par les communes elles-mêmes. «Ce point fera l'objet d'un projet de loi qui sera déposé à l'automne», annonce le ministère de l'Education. D'ici là, la palette des cours aura le temps de s'élargir. Des connaissances de base (lire, écrire, compter) à l’initiation au digital en passant par l'apprentissage au luxembourgeois ou le développement de soft skills, le choix est déjà vaste.

