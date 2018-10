La Chambre des salariés et le LLLC font leur rentrée: de nouvelles formations sont au programme, notamment dans le domaine de la protection des données personnelles.

Formation continue: de nouveaux cours tournés vers l'avenir

Les évolutions technologiques sont aujourd’hui si rapides que la formation continue n’est plus un simple atout: elle est une réelle nécessité.

Dans ce contexte, donner aux salariés les moyens de piloter leur carrière professionnelle afin de consolider leur emploi, de se réorienter, d’accroître leurs chances de promotion et d’évolution de carrière, de s’adapter à l’évolution des environnements de travail et de sécuriser leur parcours professionnel, est pour le Life Long Learning Center un défi socio-économique contemporain majeur.

Le LLLC propose cours du soir, cours du jour, séminaires, formations spécialisées, formations supérieures et universitaires ainsi que des certifications.

Les nouveautés en cette rentrée sont le développement de nouveaux profils en cours du soir tels que:

le professionnel en protection des données personnelles, en collaboration avec la Commission nationale pour la protection des données (CNPD),



le professionnel en investissement financier, conforme à la directive MIFID II et agréé par la CSSF,



ou encore l’avisé en import-export.

Consultez l'intégralité du catalogue sur le site du LLLC.

D’autre part, le LLLC propose depuis le début des années 2000 des formations et des certifications professionnelles internationales délivrées par la CISCO Netacademy.

Cette année, l’offre de formation s’élargit avec des sujets comme:

la cybersécurité,



et l’introduction à l'IOT (Internet of Things).



Côté formations universitaires, de nouvelles collaborations ont vu le jour, notamment avec l’Université de Lille pour proposer un DU en Sophrologie.

Partenariats renforcés

Les partenariats existants sont renforcés comme avec l’Université de Strasbourg avec laquelle le LLLC propose début 2019 le master Commerce électronique ou encore la modernisation du master Administration des entreprises avec l’Université de Lorraine. Il est désormais possible de suivre 25% des enseignements de ce master à distance.

Via l'ADEM, les demandeurs d’emploi bénéficient d'un accès gratuit aux séminaires et aux cours du soir. De plus, ils se verront proposer un nouvel outil d’apprentissage afin de leur permettre de passer plus aisément la certification ECDL (European Computer Driving Licence).

Une nouvelle offre de formation à l’attention des personnes résidant au Luxembourg depuis au moins vingt ans et souhaitant acquérir la nationalité luxembourgeoise par option a vu le jour en septembre: une formation d’Initiation à la langue luxembourgeoise agréée par le ministère de l’Education nationale.

Bientôt de nouveaux locaux

En 2017- 2018, le LLLC a enregistré plus de 8.000 inscriptions, et ce uniquement sur ses activités de formation. La structure emménagera bientôt dans le nouveau bâtiment de la Chambre des salariés dans le quartier de Bonnevoie (en face des Rotondes), en janvier 2019.

Un nouveau lieu, plus spacieux et facilement accessible par le réseau des transports publics, pour permettre d’accueillir les participants dans un cadre moderne et agréable.