Les hommes de l'unité spéciale de la police étaient mobilisés depuis 16h30 mardi dans un immeuble du chemin de Roedgen. Un homme menaçait de faire exploser son logement. Peu avant 20 heures et un bruit d'explosion étouffé, un homme a été extrait de l'immeuble sur une civière.

Forcené retranché à Cessange: fin de l'opération

Difficile de savoir ce qui s'est exactement passé à l'intérieur de l'immeuble et si le bruit était lié à l'assaut final des forces spéciales de la police mais à 19h50 des personnes ont été témoins d'un gros bruit étouffé. Avant qu'un homme ne soit évacué, quelques minutes plus tard, sur une civière et placé dans une ambulance.



Une dispute familiale avait dégénéré mardi vers 16h30 à Cessange alors que la police avait été alertée et arrivait sur les lieux. Un homme s'est retranché chez lui, menaçant de faire exploser tout l'immeuble. Les voisins de la résidence, située chemin de Roedgen, ont tous été évacués en urgence par les forces de police mobilisées en nombre.

Une dizaine de voitures de police étaient sur place à 17 heures tandis que le périmètre de sécurité était élargi à tout le quartier (chemin de Roedgen et rue de Cessange barrés à la circulation).



L'unité spéciale de la police a été appelée en renfort pour cette intervention sous très haute tension. Selon une voisine, qui connaît l'homme depuis une quinzaine d'années, il serait «dépressif» et aurait menacé de «faire sauter tout le bâtiment.»

Peu après 17h30, on ignorait toujours si l'homme retenait des otages alors que deux voitures supplémentaires de l'unité spéciale ainsi que les maîtres-chiens de la brigade cynophile arrivaient sur place.

Après dispute #intervention de la police dans appartement - Chemin de Roedgen, Lux. Vers 16h45, # périmètre de sécurité créé - rue de Cessange et chemin de Roedgen fermés à la circulation. Opération de police est en cours pic.twitter.com/wGcL1b9mR5 — Police Luxembourg (@PoliceLux) 12 mars 2019

Des négociateurs sont entrés en scène vers 18 heures, alors que trois autres véhicules d'intervention spéciale arrivés en trombe. A 19h50, la situation n'était toujours pas sous contrôle, la police indiquant que l'individu s'était enfermé dans l'appartement et que les négociateurs étaient en opération.

19.00 - Polizeieinsatz in Cessange: Eine Person hat sich in der Wohnung eingesperrt. Polizeieinsatz läuft. Négociateurs der Polizei sind vor Ort. — Police Luxembourg (@PoliceLux) 12 mars 2019





