2020 aura aussi été une sale année pour la mise à disposition de logements accessibles par les deux promoteurs publics. Mais les projets immobiliers et les réserves foncières à disposition permettent de voir grand pour l'avenir.

Fonds du Logement et SNHBM en deçà de leurs objectifs

(pj avec Michèle GANTENBEIN) 2020 n'aura pas permis aux promoteurs publics de bâtir autant qu'attendu. Evidemment, l'arrêt des chantiers au printemps dernier et les retards liés à la crise covid ont joué en défaveur de deux acteurs principaux du logement social. Ainsi, le Fonds du logement a mis sur le marché 82 appartements (66 en location et 16 à la vente). Du côté de la Société nationale des habitations à bon marché (SNHBM), on annonce 200 appartements livrés sur douze mois (151 à vendre et 49 à louer).

Dans les deux cas, ce sont près de 50 logements qui n'ont pu être livrés dans le délai espéré en 2020. Mais pour les deux directeurs, 2021 s'annonce sous de meilleurs augures. Ainsi, selon Guy Entringer, directeur de la SNHBL, la société veillait sur la construction d'un peu moins de 1.000 maisons l'an dernier, et les livraisons attendues pour les mois à venir seront donc bien plus conséquentes que l'an passé. Et d'envisager près de 300 logements bons à mettre sur le marché d'ici décembre. De quoi largement dépasser l'ancien ''record'' de la SNHBM avec 226 appartements livrés en 2019.

Du côté de son homologue Jacques Vandivinit, c'est aussi vers demain que le regard se tourne. Dans un horizon proche, le Fonds sait pouvoir compter sur la réception de 261 logements en cours de construction (135 destinés à la vente, 126 pour location). Sans oublier 19 espaces pour accueillir des activités commerciales. Certes le rythme de croisière est encore loin des espérances, mais le directeur sait qu'une soixantaine de projets lancés devraient permettre de redresser la barre un cran au-dessus.

Le projet "Wunnen mat der Wooltz", sur Wiltz, va être détaillé par le ministre du Logement. Illustration : Lucien WOLFF

Un espoir qui repose notamment sur les cinq «Projets d'envergure» sur lesquels le Fonds du Logement veille. A eux seuls, ils représentent 2.300 unités de vie (sur les 4.600 programmés d'ici 2030). «Grâce à ces projets, le Fonds augmentera sa productivité pour atteindre 150 à 200 appartements par an à l'avenir», assure Jacques Vandivinit:

Si l'effort souhaité en matière de production de logements accessibles reste encore tenable aux yeux des deux principaux promoteurs publics, c'est aussi grâce à la montée en puissance d'un nouvel outil : le Fonds spécial au développement du logement. Dispositif permettant à l'Etat d'acquérir des terrains pour les mettre ensuite à disposition du Fonds du Logement ou de la SNHBM. Jusqu'en octobre, ce moyen mis en place depuis un peu plus d'un an avait permis l'achat de 10 hectares de parcelles sur quatre communes. Aujourd'hui, la réserve s'est étendue de trois hectares supplémentaires dans cinq autres communes.

«Avec cette superficie, on peut envisager l'édification de 400 logements. Sachant qu'une partie de ces terrains ont été acquis pour compléter des projets existants du Fonds du Logement et de la SNHBM», note Mike Mathias.Un premier conseiller de gouvernement au ministère du Logement qui indique, toutefois, qu'une partie de ces terrains pourraient être concédés à des promoteurs privés également s'engageant à y bâtir à coût accessible.

