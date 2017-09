Découvrez les photos de cette nouvelle édition de la Steampunk Convention qui s'est déroulée ce week-end à Fond-de-Gras.

Un événement très original qui s'adresse aux adultes et aux enfants et qui présente des créations mécaniques insolites et des performances artistiques et musicales.



De nombreuses échoppes d'un marché victorien étaient installées à l'intérieur et à l'extérieur de l'ancienne centrale électrique Paul Wurth et de la gare du Fond-de-Gras.





