La Foire agricole fait son grand retour à Ettelbruck pour l'édition 2018. Du 29 juin au 1er juillet, des concours, des ateliers ou encore des défilés sont organisés pour faire découvrir le monde agricole aux petits et aux grands.

Luxembourg 14 2 min.

Foire agricole: faites place aux équidés et aux bovins

La Foire agricole fait son grand retour à Ettelbruck pour l'édition 2018. Du 29 juin au 1er juillet, des concours, des ateliers ou encore des défilés sont organisés pour faire découvrir le monde agricole aux petits et aux grands.

(NK) - Ne soyez pas étonnés si vous entendez des hennissements et des beuglements dès vendredi à Ettelbruck. La Foire agricole revient pour une nouvelle édition. Après un carton l'an passé avec plus de 37.300 visiteurs, les exposants prennent à nouveau place jusqu'au 1er juillet.

Revivez l'édition 2017 en images:

14 Photo: Maurice Fick

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images.

Photo: Maurice Fick Photo: Maurice Fick Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty

Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty

Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty

A l'occasion de cette nouvelle édition, de nombreux concours bovins sont organisés suivis d'une vente aux enchères d'animaux d'élite. C'est le moment pour venir admirer les plus belles races bovines et pourquoi pas en acheter une?

Mais si les vaches ne vous passionnent pas, des spectacles équestres sont organisés tout au long du week-end. Les chevaux de traits ardennais et les Haflinger - races principalement présentées -, debout sur leurs quatre fers, seront prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes en spectacle. De nombreuses démonstrations sont au programme: tonte des chevaux, ferrage... Les enfants deviendront incollables sur les équidés.

Puisque le football anime cette période estivale, la Foire agricole organise cette année, des matchs entre les joueurs du club de rugby de Luxembourg et les chevaux ardennais. A vos paris! Ça risque d'être un match serré.

Promouvoir l'agriculture bio et solidaire

La mode est aux produits biologiques et les producteurs bio du Luxembourg ne manqueront pas ce rendez-vous pour vous initier et vous informer sur cette agriculture. Regroupés il y a trente ans pour la promouvoir, ils présenteront, pour leurs trente ans, leur success-story ainsi que leurs produits.

L'agriculture n'est pas seulement une activité individuelle. Des coopératives luxembourgeoises viendront présenter l'agriculture solidaire. Ces mots ne vous disent rien? Cette nouvelle forme de coopération entre le consommateur et le producteur commence à relancer le monde rural. Au lieu de payer un prix fixe pour un produit, le consommateur s’engage comme coopérateur de la production et finance la production de ses denrées alimentaires. Ainsi, il acquiert également le droit de prendre les décisions avec le producteur afin de garantir la transparence et la responsabilité.

Comme la Foire agricole fait la part belle aux nouveaux modes agricoles, le ministère de l'Agriculture sera sur place pour présenter la production maraîchère. Elle aussi s'inscrit dans l'agriculture bio et désigne le volet intensif de la production légumière dont la destination est essentiellement la vente en produits frais.

Bien évidemment, les traditionnelles démonstrations de tracteurs et autres outils agricoles sont présentes. Les enfants mais aussi les adultes pourront s'amuser et se mettre dans la peau d'un agriculteur le temps d'une journée ou d'un week-end.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.