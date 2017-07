Par Maurice Fick



Au milieu des Limousines et Ardennais, le cheval Camargue est «la» star de la Foire agricole d'Ettelbruck qui se déroule sur 9,5 hectares de prairies ce week-end. Un couple luxembourgeois passionné transmet aux enfants et aux visiteurs l'art de vivre des gardians dont une vingtaine sont venus du Sud de la France pour faire le show sur les Deichwiesen.

Un petit air de Saintes-Maries-de-la-Mer souffle depuis vendredi sur les Deichwiesen légèrement humidifiées à l'entrée d'Ettelbruck. Les Camargue, ces petits chevaux de selle rustique à la robe quasi blanche, n'y évoluent par en semi-liberté comme dans le Delta du Rhône mais sont bichonnés et caressés par toutes les petites mains qui passent, à proximité de leurs box, sous la tente qui leur est dédiée. Parmi les vaches, taureaux, poneys, chèvres et autres moutons qui animent la gigantesque vitrine de l'agriculture luxembourgeoise (300 exposants y prennent part), les chevaux camarguais tiennent le haut du pavé cette année.

Monter à une seule main



«Ça fait vingt ans que j'ai des chevaux camarguais. Je suis tombée par hasard sur cette race en cherchant un cheval passe-partout pour aller en forêt et avoir du plaisir en montant», raconte Alexandra Linden, originaire de Dalheim. Elle a longtemps fait l'élevage de Camargue. Avec son compagnon, Rodolphe Steinmetzer, elle tient toujours la ferme équestre, descend régulièrement avec ses chevaux (elle en possède sept) en Camargue pour participer au tri du bétail mais tous deux aspirent aujourd'hui à partager.

Une façon de monter d'abord. «En Camargue, le gardian monte à une seule main pour que sa main droite reste libre. C'est avec elle qu'il va ouvrir ou fermer le portail et tenir le trident pour travailler avec le taureau», résume Alexandra. Le gardian «tape le taureau soit à l'épaule, soit au bassin pour le faire tomber mais sans lui faire mal», assure Rodolphe en montrant la lance couronnée d'un trident aux enfants de 5e du Lycée Schengen de Perl. Plusieurs classes ont participé ce vendredi aux trois ateliers consacrés à la façon de travailler avec les chevaux en Camargue, leur morphologie et aux couleurs de la Camargue.

«C'est intéressant pour les élèves car souvent, ils ne voient le taureau que de loin, assis dans la voiture. Ici, on leur raconte comment ils sont élevés et à quel point ça peut être dur», témoigne Christian Meier qui accompagne la classe. Mélanie repart avec un précieux souvenir: un porte-clef en cuir représentant le buste d'un cheval qu'elle a elle-même marqué «au fer» en choisissant son motif. Une façon ludique pour expliquer aux enfants que les «marques à feu» portées par les chevaux sont propres à chaque manades.



Série de spectacles ce week-end



L'idée du couple luxembourgeois est surtout de transmettre «une façon de vivre» avec son cheval en Camargue «qui nous plaît énormément et qui fait défaut au Luxembourg», note Rodolphe. En Camargue, «beaucoup d'homme montent à cheval, ici il n'y a quasiment que des filles. Là-bas, la relation homme-taureau-cheval est intacte. Il existe un véritable bouillonnement. Ils savent faire le show car chaque semaine il y a dans un village un de ces fameux abrivados durant lequel les taureaux traversent les rues du village», rapporte Rodolphe.



Durant tout ce week-end, une vingtaine de véritables gardians camarguais animeront la foire d'Ettelbruck en présentant dans le Show ring deux grands spectacles intitulés «Camargue en liberté» (samedi à 15h00 et dimanche à 15h30) et «Spirit of Camargue» (samedi à 14h00 et 17h00 et dimanche à 13h00 et 17h00), Les chevaux Camargue luxembourgeois feront leur show samedi à 17h30 et dimanche à 9h30. Avant le grand défilé de clôture dimanche à 18h00.



«Il y a deux ans, une dame a sauvé de l'abattoir de Trèves un cheval. Il avait le marquage de notre ferme. Ce week-end Lisa Bollig est à Ettelbruck avec son cheval et participera aux shows avec nous», raconte Alexandra Linden.

