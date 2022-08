Un traité permet aux Etats membres de s’échanger les coordonnées des personnes pincées sur les routes européennes, en excès de vitesse notamment. Est-ce toutefois suffisant ?

Retour des vacances

Flashé à l'étranger, que risquez-vous vraiment?

Ils sont nombreux les Luxembourgeois à être partis en vacances avec leur voiture durant ces vacances d'été pour se rendre à l'étranger. Alors que la fin de celles-ci se profile, bon nombre d'entre eux s'apprêtent à reprendre la route en direction du Grand-Duché. Toutefois, après plusieurs heures de trajet, il arrive que les conducteurs commencent à avoir le pied lourd, un instant de mégarde mal choisi au moment où le véhicule passe devant un radar fixe ou mobile installé le long de la route. C'est le flash et avec à la clé, une amende parfois bien salée !

Enfin, dans les faits du moins. En effet, que risquez-vous réellement en cas de d'excès de vitesse à l'étranger? Le PV risque-t-il malgré tout d'arriver dans votre boîte aux lettres? La question mérite en effet d'être posée. En France, environ 21% des infractions relevées (50% en période estivale) concernent des véhicules immatriculés à l’étranger, alors qu’ils ne représentent que 5% du trafic. Comme l'indique le ministère de la Sécurité routière français, en 2015, on estimait à près de 100.000 le nombre d'infractions constatées par les radars automatiques français qui concernaient des véhicules immatriculés au Luxembourg.

Une directive européenne

Des infractions qui ne doivent pas rester impunies pour plusieurs Etats. C'est ainsi qu'une directive à l'échelle européenne a vu le jour en 2015. Celle-ci doit faciliter l'échange transfrontalier d’informations concernant les entorses à la loi en matière de sécurité routière. De nombreux pays, dont le Luxembourg, ont adopté le texte. Il existe donc aujourd'hui une vingtaine de pays qui s'échangent les informations concernant des infractions commises par des voitures immatriculées à l'étranger.

Concrètement, le Luxembourg collabore avec l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, l'Italie, la Hongrie, le Portugal, la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, l'Irlande et la Suède. Si vous vous faites flasher (ou si vous commettez une autre infraction au code de la route) dans l'un de ces pays, il y a donc fort à parier que le PV vous suivra jusqu'à votre retour. Cela n'aura toutefois aucune incidence sur le nombre de points sur votre permis.

D'un autre côté, cela signifie également que la Finlande, la Grèce, la Bulgarie, la Croatie, la Slovénie ainsi que le Royaume-Uni ne font pas suivre les amendes jusqu'au Luxembourg. Cela ne veut cependant pas dire que vous êtes autorisés à rouler sans impunité sur les routes de ces pays, la police locale pouvant directement vous interpeller et vous inviter à régler l'amende tout de suite en cas d'infraction (vitesse, feu rouge grillé, non-port de la ceinture, etc.).

Et le montant de ces amendes alors? Là encore, la législation varie énormément en fonction des pays. On le sait, au Luxembourg, l'amende peut varier de 49 à 145€. En Belgique, l'amende est graduelle en fonction de la vitesse enregistrée. Ainsi, comptez 50€ si le dépassement de la vitesse est compris entre un et neuf kilomètres par heure puis 10 euros par kilomètre/heure supplémentaire.

En France, un excès de vitesse égal ou supérieur à 20 km/h et inférieur à 30 km/h résulte en une amende forfaitaire de 135 euros. L'amende peut monter jusqu'à 1.500€ en cas de dépassement de 50 km/h. En Allemagne, le montant des amendes varie de 15 à 680€. Montants similaires en Espagne où ceux-ci sont compris entre 100 et 600€.

A vos risques et périls

Mais même avec cette législation européenne en place, certains contrevenants seraient tentés de ne pas s'honorer de leur PV dressé depuis l'étranger. Que risquent-ils? Il est bien entendu recommandé de payer l'amende mais dans les faits, les procédures de recouvrement sont très coûteuses et très chronophages pour les Etats, si bien que ces derniers préfèrent abandonner les poursuites, surtout si l'automobiliste ne compte pas retourner dans le pays où l'infraction a eu lieu.

Toutefois, dans le cas contraire, mieux vaut ne pas jouer avec la loi et s'acquitter de l'amende dans les plus brefs délais. En effet, si vous êtes contrôlé à nouveau dans ce pays, les policiers vous réclameront le montant du PV non payé, majoré par les pénalités de retard. Autant dire que la note finale peut être particulièrement conséquente. A vos risques et périls donc !

