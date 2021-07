L'épisode 2021 aura effacé des tablettes les précédents records d'inondations au Luxembourg. Et plus particulièrement, les deux montées des eaux qu'avait connues le pays voilà 28 ans.

Luxembourg 17 2 min.

Flash-back

Le souvenir des crues de 1993 refait surface

L'épisode 2021 aura effacé des tablettes les précédents records d'inondations au Luxembourg. Et plus particulièrement, les deux montées des eaux qu'avait connues le pays voilà 28 ans.

(pj avec Teddy JANS) Fort heureusement, des inondations comme celles vécues par le pays cette semaine ne se produisent pas tous les ans. Les derniers grands épisodes à cette échelle remontent à 1993, année où le pays a été frappé deux fois par d'impressionnantes montées des eaux. Une première fois à la mi-janvier et la seconde peu avant Noël.

En janvier, des averses massives sont tombées en l'espace de deux jours, après une longue période de temps humide.Près de 60 litres/m2 allaient ainsi s'abattre dans certaines régions en moins de 36 heures. Ainsi, le déclenchement de cette première inondation de 1993 allait être comparable au phénomène que le Luxembourg a dû subir cette semaine. Sauf qu'à l'époque, des températures hivernales et des rafales de vent à plus de 110 km/h avaient rendu le travail de secours et d'évacuation bien plus difficile qu'aujourd'hui.

10 La rue du Pont à Echernach avait déjà subi deux fois la montée des eaux en 1993. Photo: Tessy Hansen

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. La rue du Pont à Echernach avait déjà subi deux fois la montée des eaux en 1993. Photo: Tessy Hansen A Schoenfels (Mersch), les crues avaient sérieusement perturbé le quotidien de la Vallée des sept châteaux. Photo: Le Sibenaler/Photothèque de la Ville de Luxembourg A Hesperange, pendant plusieurs heures, la route de Thionville n'était plus accessible qu'en bateau. Photo : Archives Luxemburger Wort Bienvenue à ''Hesperange-les-Bains", avec à l'arrière-plan le pont de l'autoroute qui était alors en construction. Photo: Tessy Hansen / Photothèque de la ville de Luxembourg A Dirbach, la Sûre avait dévasté le camping et emporté les caravanes des habitués. Photo: Armand Thill Immanquablement, commerces et habitations du Grund avaient fait les frais de la crue de l'Alzette. Photo: Anouk Antony Prairies et jardins inondés à Bereldange (section de Walferdange). Photo: Le Sibenaler/Photothèque de la ville de Luxembourg Pas simple de circuler alors dans la traversée de Bereldange... Photo: Le Sibenaler/Photothèque de la ville de Luxembourg/1993 Le centre de Mersch avait été impacté par des flots impressionnants. Photo: Le Sibenaler/Photothèque de la ville de Luxembourg Les vannes de vidange du réservoir d'Esch/Sûre avaient dû être ouvertes, le centre du village s'était retrouvé sous l'eau. Photo: Armand Thill

Déjà début de 1993, il était question de l'«inondation du siècle», mais les gens n'allaient pas tarder à subir un autre événement climatique de plus grande ampleur encore... Onze mois plus tard seulement. Trois jours avant Noël, les niveaux d'eau dans tout le pays allaient en effet, à nouveau, crever le plafond après deux semaines de pluies.



A nouveau, Ettelbruck, Diekirch et Echternach allaient être les communes les plus touchées. Et cela même si les capacités du réservoir d'Esch-sur-Sûre avaient été utilisées pour amortir les pics de crue. Les dégâts sont considérables. A Ettelbruck notamment, la clinique Saint-Louis avait dû être évacuée.

L'épisode de 2021 rentrera toutefois dans les annales des spécialistes des crues. Ainsi, selon l'administration de la gestion de l'eau, pas loin de neuf points de mesure du niveau de l'eau ont dépassé leur niveau de crues centennales en ce milieu de semaine...

7 Un silence inquiétant régnait dans les ruelles de la ville abbatiale. Photo: Tessy Hansen / Photothèque de la ville de Luxembourg/1993

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Un silence inquiétant régnait dans les ruelles de la ville abbatiale. Photo: Tessy Hansen / Photothèque de la ville de Luxembourg/1993 Rien n'avait pu retenir la Sûre à Ettelbruck. Photo: Archives Luxemburger Wort Désolé pour ces automobilistes ayant laissé leurs voitures stationnées au mauvais endroit à Mersch. Photo: Anouk Antony Qui a reconnu la Place Dargent sur ce cliché? Photo: Le Sibenaler/Photothèque de la ville de Luxembourg Entre Livange et Roeser, l'eau était montée d'un bon mètre sur le CR159. Photo: Marc Glesener Bour, section de Helperknapp, se souvient encore de la Sûre sortant de son lit en 1993. Foto: Le Sibenaler/Phototheque de la Ville de Luxembourg Bienvenu à Heisdorf... Photo: Paul Schumacher

A titre de comparaison : à Rosport, la Sûre avait atteint des cotes respectivement à 7,8m et 7,97 mètres en janvier et décembre 1993 quand jeudi dernier le niveau de l'eau a frôlé les 9,66 mètres... A cet endroit, le précédent record n'était ''que'' de 9,18 m. Les 48 cm de différence sont énormes en termes de dégâts causés par la crue.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.