Découvrir les beautés de la nature à deux pas de chez soi, c'est ce que nous vous proposons cette semaine, avec notamment une promenade dans le décor enchanteur du Jardin des Papillons à Grevenmacher.

Flâner en famille au milieu des papillons

Sur la tête, sur le bout du nez, sur l'épaule,... Au Jardin des Papillons à Grevenmacher, le long de Moselle, les insectes ailés savent comment accueillir les visiteurs. Ce jardin d'un peu plus de 600 m², où il règne une température constante de 28 degrés et un taux d’humidité de 70 à 80 % promet aux petits comme aux grands un chouette moment d'évasion tout près de chez soi. Idéal pour une sortie de fin de vacances.

Il est vrai que dans la métropole du vin, les touristes ont plus l'habitude de visiter les (bonnes) caves dont regorgent la cité mosellane plutôt que de flâner au milieu d'une serre tropicale.

Ouvert en 1989 par le domaine Bernard-Massard et géré par la famille Clasen jusqu'en 2011, le jardin a été repris depuis et sa gestion a été confiée à Yolande Coop, qui a transformé l'endroit en un lieu de travail pour personnes déficientes intellectuelles.

Informations pratiques Le Jardin des Paillons est ouvert tous les jours de 09h30 à 17h30 du 01/04 au 31/10. En automne et en hiver, il est ouvert du lundi au vendredi de 09h30 à 17h. Adresse: route de Trèves, 56 à 6793 Grevenmacher (à 20 km de Trèves et 30 km de Luxembourg). Tarifs: 9€/adulte, 6€ pour les 4-12 ans et gratuit pour les - 3 ans. Infos: www.papillons.lu A noter que les chiens sont interdits dans le jardin.

A peine la porte d'entrée passée, vous voilà plongé dans un îlot paradisiaque où papillons, cailles chinoises et perruches évoluent en liberté, au milieu des plantes exotiques et colorées et des plans d'eau. Un paradis pour les amoureux de la nature mais aussi pour les photographes en herbe ou confirmés à la recherche de jolis clichés.

Entre 30 et 40 espèces de papillons volent ici à leur guise au milieu des visiteurs qui dégainent smartphones et appareils photo. Au total, près de 500 spécimens vivent dans la serre. Certains moins farouches que d'autres osent venir se poser sur votre bras ou frôler vos cheveux, toujours avec élégance. Et parmi les espèces présentes dans la serre, certaines se font remarquer plus que d'autres. Comme le Morpho bleu, qui en impose non seulement par sa taille-c'est l'un des plus grands papillons au monde-mais aussi par sa couleur bleue iridescente et brillante. On comprend mieux pourquoi il est tant chassé par les collectionneurs...

L'élevage se fait directement dans le jardin

Les lieux invitent à la flânerie. Il suffit de lever la tête pour apercevoir des papillons par dizaine. Pour le plus grand bonheur des plus petits, qui lancent des cris d'émerveillement chaque fois qu'un papillon les approche.

Mais l'endroit n'est pas uniquement contemplatif puisque quelques panneaux didactiques informent du cycle de vie du papillon ou de leur arrivée au Jardin. On apprend ainsi que seuls 20% des individus adultes proviennent directement de l'élevage à Grevenmacher. Le processus de production propre a lieu dans le jardin. Les observateurs attentifs remarqueront des oeufs, des chenilles et des chrysalides sur diverses plantes.

Les employés accrochent à la main les chrysalides dans l'éclosoir. Photo: Mélodie Mouzon

Le reste des papillons sont importés de pays plus lointains. 200 chrysalides en provenance du Costa Rica et d'Asie sont amenées chaque semaine jusqu'au Jardin des Papillons, où des employés accrochent à la main ces chrysalides dans un éclosoir, jusqu'à ce qu'un individu adulte sorte de cette «coquille» et rejoignent ses congénères dans la serre.

Des papillons différents selon les saisons

Les espèces de papillons varient selon les saisons, offrant aux visiteurs un spectacle différent au fil de l'année.

Le seul regret peut-être est que la visite est relativement courte. Comptez une bonne demi-heure pour tout voir mais jusqu'à une heure voire un peu plus si vous prenez le temps de vous poser vraiment pour admirer plus en détails tous ces papillons colorés. Cela reste une halte à faire si vous passez dans la région.

Et grâce au système de réservation en ligne, il n'y a jamais trop de monde dans la serre, ce qui permet de profiter pleinement de sa visite.

A la découverte d'un monde sous-marin coloré Après les insectes, nous vous proposons de continuer à explorer le monde animal mais de partir à la rencontre cette fois des créatures aquatiques. Pour cela, rendez-vous à l'aquarium de Wasserbillig, non loin de la frontière allemande. 15 aquariums contenant 90.000 litres d'eau au total vous attendent et vous vont emmener vers un monde sous-marin diversifié et coloré. Ici, différentes espèces de poissons se côtoient, locales ou plus exotiques. Vous pourrez découvrir des perches du Sud et de l'Est de l'Amérique, frétillant dans leurs bassins rocheux. Un peu plus loin, vous prendrez du plaisir à observer des discus, des scalaires et des poissons néons chercher à manger dans leurs aquariums densément végétalisé. Vous pourrez aussi admirer les piranhas exotiques, timides malgré leurs dents acérées et le brochet, l’un des plus grands prédateurs de nos eaux locales. Chaque jour, les animaux sont nourris en public lors de séances commentées. L'aquarium est ouvert tous les jours de 10 à 18h, jusqu'au 31 octobre. Infos: www.visitluxembourg.com/fr/aquarium-wasserbillig

L'événement à ne pas manquer ce week-end

La plus grande et la plus ancienne manifestation de la région dédiée aux Playmobil est de retour ce week-end des 27 et 28 août. Ce rassemblement international de collectionneurs des petits personnages bien connus attire chaque année des milliers de visiteurs.

Les visiteurs pourront admirer une exposition exceptionnelle de 19 différentes scènes allant de 4 m² à 18 m². Les thèmes seront variés. Il y aura des dioramas sur le thème du cirque, d'une fête foraine, Star Wars, Harry Potter, Las Vegas, Belle Époque,… Toutes ces scènes seront réalisées par les collectionneurs eux-mêmes. Rendez-vous ces 27 et 28 août au centre sportif Op Acker à Bascharage (83A, avenue de Luxembourg) de 9 à 18h.

Tarif: 2,50 euros par adulte, gratuit pour les enfants. Toutes les infos sont à retrouver sur le site officiel de l'événement.

