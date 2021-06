Si la pression autour des propriétaires de biens délibérément vides devait s'accentuer avec la future réforme fiscale, son report à 2023 amène à maintenir une situation où la demande reste bien supérieure à l'offre. Et donc au maintien des prix élevés.

Flambée de l'immobilier

Ces logements vacants qui favorisent la spéculation

(Jmh avec Yannick Lambert) - Parmi les multiples équations à résoudre pour répondre aux besoins de logement au Luxembourg, celle des logements vacants apparaît comme particulièrement épineuse. Notamment car elle relève de choix purement politiques. Preuve en est l'existence d'une taxe communale sur ce type de bien dans moins de 10% des communes, seules huit d'entre elles ayant franchi le pays à ce jour.

Si le gouvernement avait assuré qu'il souhaitait accélérer la traque à ces espaces inexploités, il avait lié cette idée avec «la réforme de l'impôt foncier», initialement prévue pour 2021. Or, cette dernière a été repoussée à 2023 en raison des effets de la pandémie, synonyme de statu quo sur cette question pendant encore deux ans, cette dernière risquant de devenir un enjeu électoral aussi bien au niveau communal que national dans le cadre des campagnes électorales à venir.

Pourtant, nombreux sont ceux à tirer le signal d'alarme sur ce point, à l'image de la Chambre des salariés qui indiquait, dans son avis sur le budget 2021, qu'«il existe un risque que les prix n'évoluent plus en fonction de la demande réelle des personnes à la recherche d'un logement, mais plutôt en raison d'une demande plus élevée en tant que cible d'investissement... En particulier par les investisseurs fortunés et les fonds d'investissement.»

Autre lacune du dispositif actuel, l'absence de données précises sur le nombre de logements vacants, la faute à l'absence de législation obligeant l'enregistrement de ces informations. Résultat, l'Etat estime à 6% la part des logements laissés vides sur l'ensemble du territoire, ce qui représenterait un total de 15.000 biens. Une moyenne globale qui cache des disparités, puisque deux études réalisées dans les deux plus grandes villes du pays faisaient état d'un taux plus élevé.

De 7,7% à Luxembourg-Ville en 2010 et de 7,1% à Esch-sur-Alzette en 2012, selon les données recueillies par l'Observatoire de l'habitat. «Même très anciens, ces chiffres fournissent un ordre de grandeur de ce que peut être la vacance immobilière au Luxembourg», assure Julien Licheron, chercheur au sein de l'Observatoire de l'habitat, auprès de nos confrères du Luxembourg Times. Seule certitude, le Luxembourg compte à ce jour, quelque 244.200 logements privés au sein du parc immobilier, selon les données du Statec et du Liser, publiées en 2021. Dont 14.600 seraient vides, en y appliquant une vacance moyenne de 6%.

Autre phénomène impactant, la présence au Luxembourg d'un faible impôt foncier, l'un des plus bas au sein de l'UE, qui ne rapporte chaque année que 0,1% du PIB. Bien loin de 1,2% enregistré en Belgique ou du 1,8% signalé en France. Idem en ce qui concerne le taux de logements abordables, plafonné pour l'heure à 1,6% du parc immobilier, un chiffre sans commune mesure avec les 34,1% présents aux Pays-Bas. Pour tenter de changer la donne, l'Etat assure vouloir reprendre la main mais se retrouve limité dans son action par une surface limitée à sa disposition, 80% des terrains constructibles étant la propriété de personnes privées. De quelque 16.000 personnes, selon les conclusions d'une étude du Liser qui précise que sur ce chiffre global «moins de 1.000» possèdent plus de 30% des espaces à bâtir.

