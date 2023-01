L'agence relève que l'inflation a poursuivi sa tendance à la baisse et table sur 3,9% en 2023, respectivement 2,4% en 2024, et constate un ralentissement de l'évolution des prix de l'immobilier.

Santé financière du pays

Fitch reconduit le «AAA» du Luxembourg

Près de trois ans après le début de la crise sanitaire et un peu moins d'un an après le début de la guerre en Ukraine, l'économie luxembourgeoise continue de faire preuve d'une certaine résilience. En témoigne l'agence de notation Fitch qui a confirmé ce vendredi, après la fermeture des marchés, la notation de crédit «AAA» du Grand-Duché de Luxembourg avec une perspective «stable».

Le pouvoir d'achat évolue favorablement selon Fitch

Ainsi, suite au ralentissement conjoncturel en Europe, l'agence Fitch prévoit une baisse de la croissance du PIB au Luxembourg à 1,5% pour l'année 2023, contre 2% en 2022. Fitch estime que grâce aux mesures de soutien mises en place par le gouvernement en 2022, le pouvoir d'achat, la consommation privée et le niveau des investissements continueront à évoluer favorablement.

L'agence relève en outre que l'inflation a poursuivi sa tendance à la baisse et table sur 3,9% en 2023, respectivement 2,4% en 2024, et constate un ralentissement de l'évolution des prix de l'immobilier. Cependant, l'analyse met en évidence un certain nombre de risques à la baisse pour le Luxembourg en tant qu'économie ouverte, y compris une croissance plus faible que prévue en Europe, ou encore une éventuelle remontée des prix de l'énergie.

Une dette publique maintenue

Dans ce contexte, l'agence note que la politique budgétaire prudente du Luxembourg reste un des éléments-clés de son appréciation. Dans cette optique, Fitch s'attend à ce que le niveau de dette publique soit maintenu à tout moment en dessous du seuil de 30% du PIB, fixé au programme gouvernemental.

La ministre des Finances, Yuriko Backes (DP), ne pouvait que se réjouir de cette nouvelle. «Cette notation est l'illustration de la résilience et de la performance de notre économie, même en ces temps de polycrises. Elle témoigne du bien-fondé de la politique budgétaire responsable du gouvernement et des mesures prises pour renforcer le pouvoir d'achat des ménages et pour soutenir les entreprises», a-t-elle commenté dans un communiqué.

