Fitch maintient la notation AAA du Luxembourg

L'agence de notation internationale maintient le statut AAA malgré un contexte difficile pour le Luxembourg.

(dme) - L'agence de notation internationale Fitch maintient sa note AAA pour le Luxembourg. Selon Fitch, cette note maximale reflète un revenu par habitant élevé, de bons indicateurs de gouvernance et des finances publiques solides malgré un contexte difficile. L'agence se montre confiante dans la capacité du pays à revenir progressivement à l'équilibre budgétaire à moyen terme grâce à une politique budgétaire prudente.

Après la très forte reprise de la croissance en 2021, Fitch s'attend à un ralentissement de la croissance économique en 2022. L'agence a ainsi abaissé sa prévision de croissance du PIB réel pour 2022 à 2,3%, alors qu'elle tablait encore sur 3,5% en février. Fitch constate également que parmi les pays notés AAA, le Luxembourg continue d'afficher la dette publique la plus faible.

«La notation est synonyme de confiance et de stabilité»

En ce qui concerne l'inflation annuelle, Fitch estime qu'elle s'élèvera en moyenne à 8,3% en 2022, avant de tomber à 2,9% en 2023. L'agence se félicite notamment de l'accord tripartite conclu le 31 mars entre le gouvernement, le patronat et deux syndicats sur le report de la tranche d'indexation de mi-2022 et sur le principe d'une seule tranche d'indexation par période de 12 mois.

La ministre des Finances, Yuriko Backes, a déclaré : «Compte tenu de la situation incertaine actuelle, la prolongation de notre AAA est une excellente nouvelle dont je me réjouis. Cette meilleure notation possible est synonyme de confiance et de stabilité et illustre la résilience et la performance de notre économie, même en temps de crise. Face aux multiples défis auxquels nous sommes actuellement confrontés, une politique budgétaire prudente et prévoyante reste la meilleure voie à suivre et sera un facteur déterminant pour préserver la prospérité de notre pays à moyen et long terme».

