Convention France-Luxembourg

Fiscalité des frontaliers: du changement à l'horizon?

Pascal MITTELBERGER Introduit en 2019 et suspendu dès 2020, un avenant polémique à la convention fiscale franco-luxembourgeoise fait craindre une hausse d'impôts en France à certains frontaliers. Qu'en est-il exactement? Clélia Martin, juriste, éclaircit la situation.

Que prévoit la convention fiscale franco-luxembourgeoise ?

La convention fiscale entre les deux pays date du 1er avril 1958. Elle a, depuis, connu plusieurs modifications en fonction de l'évolution des types de revenus et des problématiques qui ont pu se poser à travers le temps (par exemple l'ouverture des frontières ou encore le télétravail). «L'objectif de cette convention est d'éviter la double imposition aux travailleurs frontaliers, aux pensionnés et à toute personne ayant des revenus provenant du Luxembourg», résume Clélia Martin, responsable du service juridique à l'association Frontaliers Grand Est.

Pourquoi cette convention est-elle suspendue ?

Ce n'est pas toute la convention mais un avenant, signé en 2019, qui a été suspendu pour les années fiscales 2020 puis 2021. Cet avenant a instauré une modification de la technique d'élimination de la double imposition mais ses conséquences, avec une hausse des impôts en France pour certains contribuables, ont fait grincer des dents. D'où la suspension jusqu'à ce jour.

Ce ne sera pas systématiquement défavorable pour tous les frontaliers. Clélia Martin

Que prévoit cet avenant à la convention ?

L'explication est très technique, avoue Clélia Martin. «Avant cet avenant, la règle était celle du taux effectif : il fallait déclarer aux impôts français ses revenus bruts luxembourgeois desquels on déduisait ses cotisations sociales et ses impôts luxembourgeois. Ce montant était alors réintégré à tous les revenus du foyer et permettait de calculer un taux moyen d'imposition appliqué aux seuls revenus français. Avec cet avenant, il faut déclarer ses revenus bruts luxembourgeois desquels on déduit les cotisations sociales et un crédit d'impôt qui correspond à l'impôt français. Dans la majorité des cas, l'impôt français est inférieur à l'impôt luxembourgeois, donc le montant réintégré est plus élevé et vient augmenter le taux moyen d'imposition du foyer en France.»

Quelles sont les conséquences pour les contribuables ?

Clélia Martin se veut claire : avec cet avenant, la double imposition est toujours éliminée. Et s'il y a un risque de voir ses impôts français augmenter, cela est à nuancer. «Ce ne sera pas systématiquement défavorable pour tous les frontaliers. Par exemple, cela ne changera rien pour un célibataire qui n'a comme revenus que son salaire luxembourgeois. Par contre, les pluriactifs ou pluripensionnés qui ont des revenus luxembourgeois et français, ou encore les couple pacsés ou mariés dont l'un travaille au Luxembourg et l'autre en France seront certainement concernés.»

Il n'y a aucune information ou communication officielle sur le sujet pour l'instant. Clélia Martin

Quand cet avenant suspendu va-t-il à nouveau entrer en vigueur ?

Une rumeur fait état d'un gel pour la déclaration de cette année 2023, sur les revenus de 2022. Donc pour la déclaration de revenus que les foyers français vont recevoir en avril. «Mais il n'y a aucune information ou communication officielle sur le sujet pour l'instant», souligne Clélia Martin. La rumeur continue donc de circuler et les suppositions vont bon train : rétablissement ? Nouveau gel ? Modification de cet avenant ? Les prochaines semaines pourraient permettre d'y voir enfin clair.

