Plusieurs mesures du paquet de lois «déchets et ressources» sont entrées en vigueur le 1er janvier dernier. Elles concernent les secteurs de l'Horesca, de l'événementiel et de la grande distribution.

Fini les récipients à usage unique dans la restauration

Depuis le 1er janvier, de nouvelles dispositions du paquet de lois «déchets et ressources», publié en juin 2022, sont entrées en vigueur et ont contraint les secteurs de la restauration, de l'événementiel et de la grande distribution à réaliser quelques adaptations.

Ce paquet de lois se base en fait sur plusieurs directives européennes de 2018 relatives notamment à l'économie circulaire. Il vise un changement de paradigme de la «gestion des déchets» vers une «gestion des ressources». Ce changement de paradigme se reflète également dans les récentes stratégies nationales sur le «zéro déchet» et la «stratégie pour une économie circulaire Luxembourg».

Des récipients réemployables dans la restauration

La restauration et l'Horesca sont particulièrement concernés par ce paquet de lois. Depuis le 1er janvier, les repas et les boissons consommés dans l'enceinte d'un établissement doivent être servis dans des récipients réemployables. Les moyens de fermeture et les couverts doivent aussi être réutilisables. Seule la consommation sur place, et donc également en terrasse, est concernée par cette nouvelle réglementation. Les produits préemballés restent toutefois tolérés. On pense ici aux sauces ou aux boissons dans des bouteilles à usage unique.

Ces nouvelles dispositions sont similaires à celles entrées en vigueur en France, également depuis le 1er janvier, a rappelé la ministre de l'Environnement Jöelle Welfring (déi Gréng). «Cependant, nous soutenons le secteur encore davantage par un soutien dans le développement de formations dans le cadre du label ''Hausgemaach'' introduit par l'Horesca.» Ce label promeut les produits locaux et de saison, les ingrédients naturels, une communication transparente avec les clients, mais aussi la lutte contre les emballages à usage unique et le gaspillage alimentaire.

Fini les couverts en plastique dans l'événementiel

L'obligation de servir les boissons et les aliments dans des récipients réutilisables lors d'événements publics est aussi d'application depuis le 1er janvier dernier. Certains produits en plastique à usage unique - comme des barquettes, des couverts, des pailles ou encore des assiettes - ne pourront donc plus être utilisés.

Dès 2025, cette disposition s'étendra à d'autres produits à usage unique, qu'ils soient en plastique ou non. Seront concernés: les canettes et les cartons à boisson, les gobelets, les bouteilles autres qu'en verre, les touillettes,...

Un guide a été rédigé à ce sujet, pour aider les organisateurs à employer des produits durables lors de leurs événements. Deux aides étatiques pour l'achat d'une remorque lave-vaisselle ou d'une ligne de lavage stationnaire ont également été mises en place pour s'assurer que la vaisselle durable puisse respecter les règles en matière d'hygiène.

Un point de collecte des suremballages dans les magasins

La grande distribution doit aussi appliquer de nouvelles dispositions, pour réduire sa production de déchets. Ainsi, depuis le 1er janvier, les supermarchés d'une superficie de 400 m2 ou plus, doivent être équipés d'un point de collecte des suremballages à la sortie des caisses. Et à partir de janvier 2024, les points de vente alimentaires d'une superficie supérieure à 1.500 m2 devront disposer d'une infrastructure de collecte pour certaines fractions de déchets. Un projet pilote commun a été initié pour déterminer les différentes options de mise en oeuvre.

Autre mesure qui entrera en vigueur dans quelques mois: dès le 1er juillet, certains fruits et légumes frais en petits conditionnements (moins de 1,5 kg) ne pourront plus être vendus dans des emballages en plastique.

Toutes les informations sur ce paquet de lois «déchets et ressources» sont à retrouver sur le site www.emwelt.lu

