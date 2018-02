La compagnie low-cost irlandaise Ryanair a annoncé lundi que deux nouvelles destinations seraient disponibles à partir de Luxembourg: Palma et Dublin.

Findel: nouveaux vols vers Palma et Dublin

La compagnie aérienne Ryanair élargit son offre. À l'avenir, les passagers luxembourgeois disposeront de 2 vols supplémentaires vers Majorque et vers Dublin. Trois vols hebdomadaires sont ainsi prévus vers Dublin et deux vols hebdomadaires vers Palma.



Cependant, cette nouvelle offre ne s'applique que pour l'été 2018 en ce qui concerne Palma (de juin à août) et seulement durant l'hiver 2018 pour Dublin. Les vols peuvent être réservés à partir de lundi sur le site de Ryanair, indique le communiqué de presse.