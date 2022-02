Le périmètre imposé depuis le mois de décembre pour les manifestations de protestation contre les mesures sanitaires dans la capitale a été levé.

Fin du périmètre pour les manifestations dans la capitale

(BaL avec Maximilian RICHARD) Elle courait du champ du Glacis à la place de l'Europe. La zone restreinte de manifestation mise en place après les débordements du 4 décembre dernier a été levée, avec effet immédiat. C'est ce qu'ont annoncé ce mardi le ministre de la Police Henri Kox (Déi Gréng), le directeur général adjoint de la police Donat Donven et la bourgmestre de la ville Lydie Polfer (DP).

Cette émeute qui pourrait tout changer Les 2.000 contestataires qui ont chahuté la capitale, samedi, ont surtout réussi à rassembler un front commun. A être trop radicaux et violents, pas sûr que les manifestants aient rallié beaucoup de soutiens à leur cause.

«Ce que nous avons vécu début décembre n'était pas digne non seulement de notre ville, mais aussi de tout notre pays», a souligné la bourgmestre Lydie Polfer. Lors de la manifestation des opposants aux mesures sanitaires du 4 décembre, les marchés de Noël avaient été pris d'assaut tandis que des participants s'étaient rendus jusque devant le domicile du Premier ministre Xavier Bettel. Un comportement qui avait été condamné unanimement par les députés de tout bord à la Chambre.

Après de tels événements, «il fallait agir», comme l'a encore souligné le ministre de la Police Henri Kox. La mise en place d'un zoning, a permis de trouver un équilibre entre la liberté d'expression, le droit de manifester et la protection des citoyens. Une mesure qui a toujours été considérée comme temporaire.

Aucun trouble à l'ordre public

Les manifestations des opposants à la vaccination et aux mesures sanitaires n'ont pas déclenché de débordements ces dernières semaines. Contrairement à ce qui se passait auparavant, les organisateurs déclarent également les manifestations en bonne et due forme. Le directeur général adjoint de la police, Donat Donven, a lui aussi souligné ce mardi que «les manifestations se déroulaient désormais dans le calme». Le nombre de participants est en diminution par rapport aux premières semaines, ce qui représente une charge de travail plus gérable pour la police.

Déi Lénk veut le retour des défilés dans la capitale Mis en place depuis le 7 décembre dernier, le périmètre imposé aux manifestations se déroulant à Luxembourg-ville commence à irriter déi Lénk. La formation politique réclame un droit de manifester sans restriction.

Les responsables ont indiqué qu'ils gardaient un œil sur les manifestations non déclarées organisées depuis trois semaines le samedi dans le centre-ville sous le couvert de «promenades» par des opposants à la vaccination et aux restrictions sanitaires. Jusqu'à présent, aucun trouble à l'ordre public n'a été constaté.

Les participants ne bloquent pas les rues et ne s'identifient pas comme manifestants par des pancartes ou des discours. «D'un point de vue juridique, il ne s'agit pas vraiment d'une manifestation», selon Donat Donven. Samedi dernier, environ 80 personnes se sont jointes à cette «promenade», alors qu'au même moment, environ 80 opposants aux vaccinations et aux mesures manifestaient également dans la zone de manifestation.

Manifestation annoncée à Esch-sur-Alzette

Henri Kox a cependant annoncé qu'un groupe de travail interministériel devait préparer une loi nationale sur les manifestations, une mesure réclamée par le CSV. Il a également indiqué que des adaptations du Code pénal étaient prévues. Entre autres, les sanctions pour résistance aux forces de l'ordre devraient être renforcées. Les policiers verront également leurs possibilités élargies d'enquêter sous un pseudonyme sur les réseaux sociaux.

Le mouvement féministe dénonce une punition injuste La plate-forme JIF (Journée internationale des Femmes) se dit choquée ce lundi que la manifestation pour le droit des femmes le 8 mars doit se tenir dans le périmètre attribué aux manifestations anti-covid.

La levée de ce périmètre défini ne devrait pas seulement faire la joie des opposants aux mesures sanitaires. Début février, la plateforme Journée internationale des femmes (JIF) avait clairement exprimé son mécontentement de voir la grève des femmes être restreinte à une zone de manifestation. Ce ne sera donc pas le cas, lors de ce rendez-vous programmé le 8 mars prochain.

Samedi prochain, le groupe anti-vaccination et anti-mesures sanitaires ''Lëtzebuerger Biergerkollektiv'', qui a organisé des manifestations dans la capitale ces dernières semaines, a annoncé une manifestation à Esch-sur-Alzette. La tenue de cette manifestation, qui doit se dérouler dans le centre-ville et dont l'horaire coïncide avec la cérémonie d'ouverture d'Esch2022, n'a pas encore été confirmée par le bourgmestre Georges Mischo (CSV). Dans la capitale, une manifestation contre les restrictions et la vaccination anti-covid est également annoncée ce samedi.



