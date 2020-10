L'emblématique restaurant de l'hôtel Le Royal 5 étoiles est fermé jusqu'à nouvel ordre. Le chef devra se séparer de la moitié de son équipe, en cuisine et en salle.

Fin de service pour «La Pomme Cannelle»

Ce soir, le guide Gault & Millau doit remettre ses prix pour saluer les meilleurs tables et chefs du Grand-Duché. Nul doute que le nom de «La Pomme Cannelle» sera sur toutes les lèvres. En effet, le restaurant du prestigieux hôtel Le Royal a été contraint de fermer ses portes «pour une durée indéterminée». Plus assez de clients pour que l'établissement puisse poursuivre son activité.

Il ne s'agit pour l'heure que d'une «fermeture jusqu'à nouvel ordre», assure la direction de l'établissement 5 étoiles. Mais la mise en place prochaine du couvre-feu au Grand-Duché ne devrait pas arranger les affaires du restaurant qui, ces dernières semaines a déjà enregistré plusieurs départs volontaires au sein de ses effectifs. «Sur la dizaine d'employés de La Pomme Cannelle, nous allons devoir nous séparer de la moitié. Les autres seront reclassés dans d'autres parties de l'établissement», annonce Philippe Scheffer, directeur du Royal.

«8.000 emplois sur la sellette» Si un nouveau confinement devait survenir, une entreprise sur dix du secteur de l'hôtellerie et de la restauration pourrait mettre la clé sous la porte. C'est le constat alarmant que tire François Koepp, le secrétaire général de l'Horesca.

Logiquement, la chute de fréquentation de l'hôtel le plus prestigieux du centre de la capitale a bien entendu précipité cet arrêt, annoncé comme momentané, de l'activité. «La qualité des équipes ou des mets n'est pas en cause, nous sommes bien dans un problème conjoncturel.»

Après l'annonce que le gastronomique péruvien Manko ne viendrait pas s'établir sur le rooftop du Royal-Hamilius, voilà donc un nouveau choc dans le milieu de la restauration.

«Mais le discours ne doit pas être alarmiste», encourage le président de la fédération Horesca (hôtellerie, restauration, cafés).» Et François Koepp d'insister auprès de la clientèle : «Le meilleur soutien que chacun peut apporter consiste à sortir dans les bars et restaurants du pays, tout en observant strictement les règles sanitaires. Il faut vivre avec le virus, avec ce prochain couvre-feu. Mais se donner rendez-vous à 18h pour prendre l'apéritif et déguster un bon menu dans la foulée peut très bien s'envisager avant le rideau de 23h. Notre secteur a su s'adapter, les clients doivent le faire aussi maintenant s'ils veulent nous retrouver au sortir de l'épidémie».

