L'été a plié bagage et avec lui quelques espoirs de voir le Luxembourg accueillir plus de visiteurs. Mais, à l'heure du bilan, le ministre du Tourisme Lex Delles ne veut garder que le positif de ce trimestre qui a réussi à passer entre les gouttes.

L'été a offert une petite éclaircie au tourisme

Bien évidemment que le Luxembourg a déjà connu plus bel été. Et l'on ne parle pas là que météo (un désastre) ou situation sanitaire (du progrès)... Mais à l'heure de faire le bilan de la saison, le ministre du Tourisme n'a guère voulu pointer les nuages qui sont venus assombrir les mois de juin, juillet, août, préférant s'attarder sur les rayons de soleil qui ont pu égayer ce trimestre. Certes les 2,4 millions de touristes attendus n'ont pas tous pointé présents, mais la fréquentation des sites d'hébergement a augmenté. En comparaison avec 2020...

Déjà le premier semestre de l'année avait montré les signes de cette timide embellie. De janvier à juin, les arrivées hôtelières avaient progressé de 14% par rapport à l'an dernier (début de la crise covid) et de 68% pour la fréquentation des campings (pourtant malmenés avec les inondations de la mi-juillet). A défaut de rester sur ce niveau de progression, l'été aura tout de même confirmé ce retour des vacanciers. Et Lex Delles (DP) de souligner que «les campings estiment avoir connu en juillet et août 2021 un taux d’occupation comparable à celui de l’année dernière (60%)».

Pour les hôtels, là aussi, la fréquentation a connu un mieux. Si l'an passé, le taux d'occupation avoisinait les 35% sur juillet-août, les données indiquent que les chambres ont été réservées à 36% en ce mois de juillet 2021, contre 44% en août.

Les résidents au rendez-vous

Mais le Luxembourg a su faire parler ses atouts. Comme l'attrait de ses secteurs ruraux ou la diversité de ses activités grand air. «Le tourisme urbain restant plus fortement impacté par la pandémie», se doit de reconnaître le ministre du Tourisme. Se reprenant aussitôt pour noter l'impact positif des "vouchers'' offrant une réduction de 50 euros pour une nuitée passée au Grand-Duché. Lancée dès le printemps 2020, la formule a permis la circulation de 140.546 bons d’hébergement.

N'en déplaise aux grincheux qui signaleraient que cela ne représente que 20% des 700.000 bons émis), Lex Delles préfère noter que le dispositif aura permis d'injecter un peu plus de 7 millions d'euros dans les structures d'hébergement du pays. Sans compter que l'incitation financière aura sans doute constitué un élément déclencheur pour nombre de frontaliers comme de résidents de tenter l'expérience d'un séjour détente au pays.

D'ailleurs, Luxembourg for tourism estime la part de la clientèle résidente dans les hôtels à 20% pour juillet 2021 et à 17% en août. «Cela correspond à une hausse par rapport à 2019», avant la crise donc.

Pour le ministre, il est donc clair que «l’intérêt pour le Luxembourg en tant que destination touristique reste substantiel». Une démonstration que l'ancien bourgmestre de Mondorf appuie sur d'autres chiffres sur la saison estivale. Comme ceux du nombre de visites guidées (172) et de participants (1.081) dans le cadre du programme Guide for one day; des bagages transportés gratuitement via le dispositif movewecarry (1.018); des photos et vidéos publiées dans le cadre du jeu-concours «Letzbingo» (plus de 600).

Sans oublier le succès des téléchargements de la toute nouvelle application VisitLuxembourg (16.267). Une app qui a d'ailleurs trouvé son public, y compris parmi la population du Grand-Duché. Ainsi, 39% des usagers enregistrés cet été étaient des résidents.

