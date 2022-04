Jusqu'ici reconnu dans les pays du Benelux, l'examen de chasse français ne correspond plus aux standards fixés par la convention des trois pays.

Changement de règles

Fin de reconnaissance pour le permis de chasse français

Jusqu'ici reconnu dans les pays du Benelux, l'examen de chasse français ne correspond plus aux standards fixés par la convention des trois pays.

Les règles évoluent pour les chasseurs français désireux de faire valoir leur permis au Luxembourg. Il n'existe désormais plus d'équivalence entre les deux documents, annoncent les autorités luxembourgeoises. Ce changement de règles fait suite à un accord fixé entre la Belgique, les Pays-Bas et le Grand-Duché, qui ont tout trois estimé que l'examen français ne correspondait plus aux exigences de qualité du Benelux.

Réunis au sein d'un groupe de travail, les trois pays échangent régulièrement, et ce, depuis 50 ans, sur les adaptations qui ont lieu dans chaque territoire, dans un souci de sécurité et de bonne connaissance du gibier. «Les examens du Benelux ne diffèrent pas entre eux dans leur qualité, mais dans leur matière», explique le responsable des permis de chasser du ministère luxembourgeois de l'Environnement. Il n'existe donc pas de document commun aux trois pays.

En France, l'examen du permis de chasse n'a pourtant pas évolué récemment. La mort d'une randonneuse dans le Cantal il y a un mois, tuée par une chasseuse de 17 ans, et les réflexions d'interdiction de la chasse menées par certains candidats à l'élection présidentielle française n'ont également rien à voir avec cette fin de reconnaissance. «Il ne s'agit aucunement d'une réaction à chaud, cela a plutôt à voir avec des constats qui ont été faits dans le temps, au cours d'un processus qui a été lancé il y a plusieurs années», fait savoir le ministère de l'Environnement.

Manque de sécurité

Mais alors, qu'est-il reproché au permis de chasse français? Dans l'hexagone, l'examen serait en réalité moins strict qu'au Grand-Duché. Les autorités soulignent ainsi trois différences notables entre les épreuves françaises et leur équivalent luxembourgeois, qui ne permettent désormais plus aux chasseurs hexagonaux de demander un permis de chasse au Luxembourg, une fois leur examen réussi en France.

Ainsi, depuis 2015, le Luxembourg intègre un parcours de sécurité dans l'examen luxembourgeois lors duquel aucune erreur n'est permise. «La difficulté n'est pas la même en France qu'au Luxembourg», appuie le responsable des permis de chasser. De plus, les chasseurs français ne bénéficient pas non plus de préparation pratique. «Au Luxembourg, un stage d'une vingtaine de sorties est prévu afin de se former à la reconnaissance du gibier.»

Les chasseurs luxembourgeois sont enfin mieux formés au tir de précision. «Au Luxembourg, des tirs sur des cibles-silhouettes en position assise sur 100m font par exemple partie de l'épreuve de tir. Un tel niveau de difficulté n'est pas exigé en France.» Ces épreuves de tir qui font suite à des cours théoriques d'une soixantaine d'heures, des écrits et des oraux, qui donnent au permis de chasse luxembourgeois la réputation d'être l'un des plus compliqués à obtenir en Europe.

Décision unilatérale

Si c'est une décision unilatérale qui émane de l'alliance Benelux, des discussions avec les autorités françaises ont eu lieu. Ces dernières ont été informées en toute transparence, assure le ministère de l'Environnement. La porte n'est d'ailleurs pas fermée à une future reconnaissance de l'examen de chasse français. «Cela dépendra des adaptations que la France va peut-être faire à ses épreuves. Bien évidemment, le Benelux est ouvert aux discussions.»

Pour rappel, il n'est possible de chasser au Luxembourg qu'avec un permis luxembourgeois, qui s'obtient à la suite d'une série d'épreuves théoriques et pratiques. Lors de la saison dernière, 2.306 permis annuels ont été émis dans le pays, un nombre en hausse. Parmi les premières demandes de permis de chasser effectuées ces cinq dernières années, les chasseurs français comptent pour un tiers des effectifs. Un chiffre qui va donc drastiquement baisser, même si les personnes déjà détentrices d'un permis annuel ou ayant passé un examen de chasse français jusqu'au 31 mars 2022 sont toujours éligibles à la demande d'un premier permis de chasser annuel luxembourgeois.

