Condamné à 22 ans de prison dans le contexte de l'affaire dite «G4S» et en fuite depuis janvier 2018, le «most wanted» luxembourgeois a été arrêté ce dimanche dans le sud de l'Espagne.

Luxembourg 10

Fin de cavale pour Cihan Guzel

Condamné à 22 ans de prison dans le contexte de l'affaire dite «G4S» et en fuite depuis janvier 2018, le «most wanted» luxembourgeois a été arrêté ce dimanche dans le sud de l'Espagne.

(DH) - La coopération des unités de recherches (Fugitive Active Search Teams - FAST) du Luxembourg, de Belgique et d'Espagne a permis l'arrestation de Cihan Guzel (35 ans), ce dimanche vers 2h30, à la sortie d'une boîte de nuit de Marbella.

Le fugitif «le plus recherché du Luxembourg», appréhendé dans le sud de l'Espagne, avait été condamné à 22 ans de prison par la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le 25 mai 2016, pour avoir été le coauteur de l'affaire dite «G4S».

Braquage de G4S à Gasperich: Trois braqueurs écopent de 22 ans de prison La Chambre criminelle du tribunal de Luxembourg a condamné mercredi à de lourdes peines trois des protagonistes du violent braquage du site de G4S à Gasperich. Un quatrième a été acquitté.

Il était en cavale depuis fin janvier 2018, après le rejet de son pourvoi en cassation par la Cour de cassation du Luxembourg, le 25 janvier 2018.

Explosifs et coups de feu

Pour mémoire, Guzel appartenait à une bande de criminels qui avaient commis, en avril 2013, un vol violent et spectaculaire à l'aide d'explosifs et d'armes de guerre sur une compagnie de sécurité installée à Gasperich. Pendant et après leur méfait, les auteurs avaient tiré plusieurs fois sur les agents de police luxembourgeois.



10 Le 3 avril 2013, le braquage de la société de transport de fonds avait mal tourné. Dans leur fuite, les braqueurs avaient tendu une embuscade aux policiers à l'entrée d'un bois près de Garnich. Photo: Gerry Huberty

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le 3 avril 2013, le braquage de la société de transport de fonds avait mal tourné. Dans leur fuite, les braqueurs avaient tendu une embuscade aux policiers à l'entrée d'un bois près de Garnich. Photo: Gerry Huberty Le 3 avril 2013, le braquage de la société de transport de fonds avait mal tourné. Dans leur fuite, les braqueurs avaient tendu une embuscade aux policiers à l'entrée d'un bois près de Garnich. Photo: Gerry Huberty Le 3 avril 2013, le braquage de la société de transport de fonds avait mal tourné. Dans leur fuite, les braqueurs avaient tendu une embuscade aux policiers à l'entrée d'un bois près de Garnich. Photo: Gerry Huberty Le 3 avril 2013, le braquage de la société de transport de fonds avait mal tourné. Dans leur fuite, les braqueurs avaient tendu une embuscade aux policiers à l'entrée d'un bois près de Garnich. Photo: Gerry Huberty Le 3 avril 2013, le braquage de la société de transport de fonds avait mal tourné. Dans leur fuite, les braqueurs avaient tendu une embuscade aux policiers à l'entrée d'un bois près de Garnich. Photo: Gerry Huberty Le 3 avril 2013, le braquage de la société de transport de fonds avait mal tourné. Dans leur fuite, les braqueurs avaient tendu une embuscade aux policiers à l'entrée d'un bois près de Garnich. Photo: Gerry Huberty Le 3 avril 2013, le braquage de la société de transport de fonds avait mal tourné. Dans leur fuite, les braqueurs avaient tendu une embuscade aux policiers à l'entrée d'un bois près de Garnich. Photo: Gerry Huberty Le 3 avril 2013, le braquage de la société de transport de fonds avait mal tourné. Dans leur fuite, les braqueurs avaient tendu une embuscade aux policiers à l'entrée d'un bois près de Garnich. Photo: Gerry Huberty Le 3 avril 2013, le braquage de la société de transport de fonds avait mal tourné. Dans leur fuite, les braqueurs avaient tendu une embuscade aux policiers à l'entrée d'un bois près de Garnich. Photo: Gerry Huberty Le 3 avril 2013, le braquage de la société de transport de fonds avait mal tourné. Dans leur fuite, les braqueurs avaient tendu une embuscade aux policiers à l'entrée d'un bois près de Garnich. Photo: Gerry Huberty

Le malfaiteur, de nationalité belge, a récemment vécu en Belgique, dans le nord de la France et en Italie. Il était en possession d'une carte d'identité française émise sous un autre nom. Guzel sera incarcéré au centre pénitentiaire de Schrassig.

Désormais, l'homme le plus recherché du Grand-Duché est un Malaisien: Yeon Choy Teoh (56 ans), alias Suzuki. Il est recherché pour extorsion avec violence.



Yeon Choy Teoh. Photo: Europol