Sujet de polémique en début de crise devenu outil indispensable du déconfinement, les protections buccales ne constituent plus une denrée rare, assure mercredi Paulette Lenert, ministre de la Santé. Qui précise que ces éléments n'ont jamais été absents dans le secteur des soins.

Fin annoncée de «la pénurie» de masques

Paulette Lenert (LSAP). A l'échelle du pays, «il y a actuellement des masques disponibles dans de nombreux magasins, le marché normal s'est à nouveau rétabli après la pénurie d'il y a un mois», assure la ministre de la Santé dans une réponse parlementaire publiée mercredi.

Si elles étaient devenus une denrée prisée, il y a encore quelques semaines, les protections buccales ne manquent plus désormais. Du moins, à en croire Paulette Lenert (LSAP). A l'échelle du pays, «il y a actuellement des masques disponibles dans de nombreux magasins, le marché normal s'est à nouveau rétabli après la pénurie d'il y a un mois», assure la ministre de la Santé dans une réponse parlementaire publiée mercredi.

Quant aux actions d'achat de masques dans le secteur privé, l'actuelle locataire de la Villa Louvigny atteste que «certains établissements ont effectivement refait leurs stocks sur le marché libre mais que ces actions n'étaient jamais en concurrence directe avec l'Etat». Et celle qui a pris le relais d'Etienne Schneider (LSAP) en février dernier d'assurer que durant toute la pandémie, «les besoins du secteur de la santé ont toujours pu être couverts, soit via les propres stocks des acteurs ou via la réserve nationale.» La ministre assure également qu'une «certaine production "maison" a été encouragée au Luxembourg, notamment à travers des aides de l'Etat».

Quant aux nombreuses questions sur l'utilité du port d'une protection buccale qu'il «ne faut porter que si on présente des symptômes du covid-19 (en particulier la toux) ou si on s'occupe de quelqu’un susceptible d'être atteint de la maladie», comme préconisé par l'OMS, la consigne est claire au Luxembourg: «Le port du masque est demandé de manière systématique quand la distanciation de deux mètres ne peut-être respectée».

A noter enfin que les masques alternatifs, à savoir les protections fait maison, «font partie de la stratégie de déconfinement à la condition de respecter certaines règles comme par exemple de les enfiler correctement et de se laver les mains», rappelle Paulette Lenert en référence aux gestes barrières applicables à tous.

Si la deuxième phase de déconfinement entrera en vigueur lundi prochain, les masques resteront un élément incontournable puisque leur port sera généralisé dans les commerces. Pour rappel, à compter du 25 mai, 50 masques seront distribués à tous les résidents de plus de 16 ans. Une livraison qui fait suite à la distribution de 3,5 millions de masques offerts à tous les habitants du pays, aux 600.000 pièces proposées aux artisans et aux tours de cou réservés aux écoliers.

