Feu vert pour les feux «intelligents»

Un système capable d'enregistrer le passage de tous les usagers de la route et d'accélérer considérablement le flux de circulation. C'est ce que François Bausch, ministre de la Mobilité, attend de deux projets-pilotes initiés à Bertrange et Bascharage.

(JFC avec Luc Ewen) - S'impatienter à un feu désespérément bloqué au rouge alors que le carrefour est complètement dégagé. Ce moment d'agacement, tous les automobilistes l'ont déjà connu au moins une fois. Pour y remédier et ainsi améliorer le flux de circulation, un système de feux dits «intelligents» devrait bientôt voir le jour dans deux endroits très fréquentés au Grand-Duché.

Selon François Bausch (Déi Gréng), le ministre de la Mobilité et des Travaux publics, «l'expérience acquise dans les deux projets-pilotes permettra d'étendre progressivement le système». La priorité sera donnée aux communes où existent des «points chauds».

Concrètement, ces feux de circulation d'une nouvelle génération analyseront le trafic et identifieront la situation en temps réel. Les données seront alors transmises à l'ordinateur central de l'administration des Ponts & Chaussées. Une fois toutes les données intégrées, le logiciel décidera de manière totalement autonome s'il est judicieux de réguler le trafic, c'est-à-dire d'intervenir. Ainsi par exemple, la priorité pourrait être accordée à un bus en retard. De plus, le système concerne également les piétons et les cyclistes.

François Bausch prévoit que le système sera opérationnel «au début de l'année 2022». Photo: Chris Karaba

Le premier projet-pilote concerne la route d'Arlon devant le centre commercial Belle-Etoile, à Bertrange. Il permettra une analyse du flux de circulation sur une distance de 354 mètres, à partir du croisement avec la rue de Mamer, près du château d'eau, jusqu'au rond-point. Le concept prévoit de donner la priorité aux transports publics, c'est-à-dire en l'espèce aux bus RGTR (Régime général des transports routiers).

Coût de l'installation: deux millions d'euros. «L'appel d'offres vient d'être lancé» ces derniers jours, explique François Bausch. Si tout se déroule comme prévu, «le système devrait être opérationnel au début de l'année 2022», selon le ministre.

Les seconds feux intelligents seront installés à Bascharage, le long de la RN5. «Cela fait partie des mesures qui étaient prévues dans la variante zéro pour contourner Bascharage», explique le ministre Déi Gréng. Ce plan élaboré à l'origine par l'administration des Ponts & Chaussées, apparaît comme alternative à la construction d'une rocade et prévoyait une série de mesures pour améliorer le flux du trafic à Bascharage.

En attendant, la construction de la rocade a été décidée. «Mais comme promis, nous allons néanmoins mettre en œuvre des mesures à partir de la variante zéro», déclare François Bausch. Comme dans le cas de Bertrange, l'appel d'offres est également déjà en cours. Les délais sont similaires, même si la distance couverte par le système est plus longue qu'à Bertrange.

François Bausch rappelle que la décision de remplacer tous les feux tricolores du pays - à l'exception de ceux de Luxembourg-Ville et d'Esch-sur-Alzette régis selon un système distinct - par des feux dits «intelligents» «remonte déjà à 2016». Cette résolution vaut tout autant pour les routes communales que pour les voies nationales.

Après concertation avec le Syvicol, il est en effet rapidement apparu que les communes ne s'opposaient pas au projet, alors que la charge des feux de circulation sur leur voirie leur incombait jusqu'à présent. Un état de fait que le ministre Bausch qualifie de «peu propice» au concept global souhaité.

Un nouveau système permettra d'assurer aux bus d'avoir toujours les feux au vert sur leur route. Photo: Gerry Huberty

Parallèlement à ce projet, les «boucles» encastrées dans l'asphalte des voies de bus et qui détectent si un bus attend à un feu tricolore seront elles aussi remplacées par un nouveau système. «Comme nous avons maintenant équipé tous nos bus d'un système GPS, nous allons aussi progressivement relier les feux de signalisation classiques à ce système», explique le ministre.

Au lieu que le bus s'enregistre auprès du système quelques centaines de mètres avant les feux de circulation, il pourra le faire de manière entièrement automatique par GPS plusieurs kilomètres avant les feux de circulation. L'objectif est de faire en sorte que le bus reçoive le feu vert «juste au moment où cela est nécessaire», et que le reste de la circulation ne doive s'arrêter qu'un minimum de temps. Un premier projet de cette «ligne verte» doit être mis en œuvre l'an prochain près de Frisange.

