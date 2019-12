Sans surprise, le projet de budget pour l'année prochaine a été adopté ce vendredi en commission des Finances et du Budget. Les députés CSV et ADR ont voté contre alors que l'élu des Pirates s'est abstenu.

Feu vert pour le rapport sur le budget 2020

(ER) - Deux mois après avoir été déposé par le ministre des Finances Pierre Gramegna (DP) et à quelques jours du vote à la Chambre, le projet de budget 2020 a été adopté ce vendredi en commission parlementaire. Dans son rapport, le député Yves Cruchten (LSAP) a notamment mis l'accent sur le «PIB du bien-être». Autrement dit, la volonté d'agir «sur les inégalités et la pauvreté» notamment dans le domaine du logement et du travail.

Amendé, le rapport final comporte notamment une hausse des moyens mis à disposition des députés pour rémunérer leurs collaborateurs. L'«indemnité de secrétariat» de chaque député devrait augmenter de 2.768 euros par mois, conformément aux engagements pris dans l'accord de coalition.

Le budget 2020 provoque des réactions contrastées Tandis que les partis majoritaires soulignent positivement les investissements élevés du budget de l'Etat présenté ce lundi, l'opposition le critique sévèrement. Le CSV veut des annonces plus concrètes. L'ADR souligne qu'«il n'y a aucun signe de croissance qualitative».

Par contre, l'idée de prolonger de trois à cinq ans l'imposition des personnes divorcées et séparées avant de les reclasser dans une autre classe d'impôt n'a pas été retenue, tout comme l'indexation automatique des allocations familiales de manière rétroactive (au 1er janvier 2019). Deux propositions issues du groupe CSV.

Pour rappel, le budget 2020 de l'État dépasse la barre symbolique des 20 milliards d'euros, soit une hausse de 6,5% par rapport à celui de 2019. Il sera débattu en séance plénière mardi et mercredi prochain, avant le vote définitif programmé jeudi matin.