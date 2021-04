Débattue ce jeudi matin en commission de la Santé avant d'être soumise au vote ce jeudi après-midi en séance plénière, la reprise partielle de l'activité du secteur Horeca a été actée. En revanche, la proposition de l'ADR d'étendre le dispositif jusqu'à 21h a été rejetée.

Luxembourg 2 min.

Feu vert pour la réouverture des terrasses

Jean-Michel HENNEBERT Débattue ce jeudi matin en commission de la Santé avant d'être soumise au vote ce jeudi après-midi en séance plénière, la reprise partielle de l'activité du secteur Horeca a été actée. En revanche, la proposition de l'ADR d'étendre le dispositif jusqu'à 21h a été rejetée.

Fin pour le vrai-faux suspense autour de la réouverture des terrasses. Ce jeudi, les membres de la commission de la Santé ont validé l'amendement à la nouvelle loi covid qui autorisera la reprise partielle de l'activité du secteur Horeca à compter du 7 avril prochain. «Les députés ont donné leur accord à la mise en oeuvre de ce geste prudent», indique jeudi Mars Di Bartolomeo (LSAP), président de la commission Santé et rapporteur du projet de loi n°7795, sans préciser si la mesure avait été adoptée avec les voix d'une partie de l'opposition.

Le sort des terrasses se joue à la Chambre Alors que les députés votent ce jeudi la nouvelle loi sur les restrictions sanitaires, le secteur de l'Horeca se tient prêt à rouvrir en extérieur. De son côté, la commission des droits de l'homme estime la mesure plus symbolique qu'efficace.

Une annonce synonyme d'adoption en séance plénière ce jeudi après-midi et donc de mise en application de la mesure, voulue comme «une bouffée d'air» pour la population. A noter que lors de la commission de la Santé, l'ADR a proposé que le dispositif bénéficie d'une plage horaire étendue jusqu'à 21h. Une idée «qui a été rejetée par la commission», note Mars Di Bartolomeo qui précise que «le règlement de la Chambre prévoit que l'ADR puisse le soumettre à nouveau au vote en séance plénière». Avec un résultat qui devrait être identique et donc prévoir une ouverture entre 6 et 18h.

Qualifiée par Xavier Bettel (DP) de «petit pas symbolique», la mesure n'aurait pas été soumise au vote si une «hausse exponentielle» des nouvelles infections avait été signalée. Un scénario qui ne s'est pas produit, malgré un contexte de hausse globale ces derniers jours. Pour justifier ce choix, le ministère d'Etat avait indiqué que la décision finale se baserait sur «plusieurs éléments, comme le taux d'infection, le nombre de personnes en soins intensifs ou l'âge des personnes hospitalisées».

La réouverture des terrasses partie pour se concrétiser Évoquée comme une possibilité par Xavier Bettel lors de son dernier point sanitaire, la mesure devrait être validée ce mercredi. Une «bouffée d'air» après un an de restrictions sanitaires qui fait toutefois grincer quelques dents.

A noter enfin qu'une fois adoptée, cette réouverture ne concernera que les établissements dotés d'une autorisation d'exploitation d'une terrasse. Seront donc exclus du dispositif les bars, cafés ou restaurants qui installent occasionnellement chaises et tables devant leur enseigne ou les buvettes. La mesure reste également facultative, chaque acteur du secteur Horeca pouvant décider de ne pas rouvrir, même si le gouvernement assure que la réouverture ne changera rien aux mesures de soutien mises en place.

Face à une mesure perçue comme étant de «la poudre aux yeux», certains acteurs de l'Horeca manifesteront une nouvelle fois vendredi place d'Armes pour exiger la réouverture complète du secteur.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.