Le projet de loi visant à introduire de nouvelles mesures sanitaires afin d'endiguer la propagation du virus a été adopté ce jeudi par les députés de la majorité. Ce nouveau texte restera d'application jusqu'au 30 septembre.

Feu vert pour la nouvelle loi covid

(ER) - Un copié collé. Si les deux lois covid avaient été adoptées grâce aux voix des députés DP, LSAP et Déi Gréng le 22 juin dernier, le projet de loi devant prendre la succession de ces deux textes a lui aussi été acté majorité contre opposition. Les députés du CSV et de l'ADR ont voté contre alors que ceux de déi Lénk et Piraten se sont abstenus.

Le projet de loi 7622 vise donc à introduire de nouvelles mesures sanitaires afin de tenter de stopper la propagation du covid-19 alors que le nombre de contaminations dans le pays est marquée par une forte hausse depuis la fin du mois de juin.

La principale disposition de ce nouveau texte concerne l'obligation de porter un masque lors de tout rassemblement de plus de vingt personnes, même dans la sphère privée quand il est impossible de garantir la distanciation physique de deux mètres.

Au niveau de l'Horesca, le nouveau texte prévoit également de responsabiliser le client mais aussi le gérant de l'établissement. La consommation à table reste obligatoire pour le consommateur. A cela s'ajoutent le respect de la distance entre les tables, le nombre maximal de dix personnes autour d'une même table et le port du masque dès que les personnes ne sont pas assises. L'heure de fermeture reste fixée à minuit.

Les contacts à nouveau autorisés

Cette nouvelle loi covid autorise également l'Etat à se doter de plus de moyens comme embaucher plus de personnel dans le cadre de la gestion de la crise. En ce qui concerne la durée de la quarantaine de sept jours, elle débutera à partir du moment où la personne a été en contact avec une personne infectée.

Dans le cadre de la stratégie progressive de déconfinement, le projet de loi supprime les restrictions existantes en matière d'activités sportives et culturelles pour les athlètes et les acteurs pendant la pratique de leurs activités.

Ainsi lors d'un entraînement, une compétition ou une répétition pour le théâtre ou un concert, les restrictions quant au port de masque et à la distanciation physique ne s'appliquent pas aux acteurs, indépendamment du nombre de personnes que comporte un rassemblement.



En ce qui concerne les spectateurs, ils devront observer une distanciation physique de deux mètres ou porter un masque si les mesures sanitaires ne peuvent être garanties. Ce nouveau texte, qui doit entrer en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel, probablement samedi, restera en vigueur jusqu'au 30 septembre.

