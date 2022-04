Le gouvernement a approuvé ce vendredi la mise en procédure de l'avant-projet de loi portant fusion des communes de Grosbous et de Wahl.

Feu vert pour la fusion de Grosbous et de Wahl

Le gouvernement a approuvé ce vendredi la mise en procédure de l'avant-projet de loi portant fusion des communes de Grosbous et de Wahl.

La nouvelle commune qui se prénommera «Groussbus-Wal» verra le jour le 1er septembre 2023, sous réserve du vote du projet de loi par la Chambre des députés. Elle aura son siège à Grosbous et portera le nombre des communes luxembourgeoises à 101. Pour rappel, les collèges des bourgmestre et échevins des communes de Grosbous et de Wahl avaient entamé des discussions concrètes en vue d'une éventuelle fusion dès le printemps 2019.

La ministre de l'Intérieur, Taina Bofferding, avait d'ailleurs participé à ces réunions pour expliquer les bénéfices d'une fusion. Le résultat du référendum organisé le 27 juin 2021 a été plus que positif, avec 70,42% de «oui» à Grosbous et 62,25% à Wahl.

Le nombre de conseillers communaux sera porté à douze, au lieu de neuf, et le collège des bourgmestre et échevins sera composé d'un bourgmestre et de trois échevins, autrement dit, de quatre membres au lieu de trois. Dans un principe d'équité, chaque commune fusionnée aura droit à deux membres au sein du collège des bourgmestre et échevins.

Une aide spéciale d'environ 4,8 millions d'euros

Quant au premier conseil communal de la commune, il se constituera à l'issue des élections communales prévues le 11 juin 2023, organisées d'après le système de la majorité relative, et restera en place au moins jusqu'au renouvellement intégral du conseil communal en 2035.

Cette fusion sera accompagnée d'une aide spéciale de l'État s'élevant à environ 4,8 millions d'euros en provenance du Fonds pour la réforme communale alimenté par des crédits inscrits au budget du ministère de l'Intérieur.

Celle-ci sera liquidée par tranches au cours d'une période de 5 ans à partir du 1er septembre 2023 afin de réduire les emprunts de la nouvelle commune et à réaliser les projets retenus aux plans pluriannuels de financement.

Taina Bofferding a tenu à souligner que le gouvernement encourage «le processus de fusions des communes» et insiste «sur le principe de la fusion volontaire». Le «courage politique des responsables communaux qui prennent une telle initiative» a été également chaleureusement salué par la ministre.



