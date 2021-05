Si le conseil communal d'Esch-sur-Alzette a validé, vendredi, le projet d'aménagement des 10,5 hectares des anciennes friches industrielles, la décision s'est faite avec les seules voix de la majorité CSV-DP-Déi Gréng. Le LSAP estime notamment que «de nombreuses questions restent en suspens».

Luxembourg 8 2 min.

Feu vert officiel pour les «Rout Lëns», mais...

Si le conseil communal d'Esch-sur-Alzette a validé, vendredi, le projet d'aménagement des 10,5 hectares des anciennes friches industrielles, la décision s'est faite avec les seules voix de la majorité CSV-DP-Déi Gréng. Le LSAP estime notamment que «de nombreuses questions restent en suspens».

(Jmh avec Raymond Schmit) - En validant, vendredi, le PAP du projet «Rout Lëns» en conseil communal, la majorité CSV-DP-Déi Gréng a levé le dernier obstacle à la réalisation de quelque 1.430 logements, d'une école et d'une crèche et d'espaces verts à proximité immédiate du centre-ville d'Esch-sur-Alzette. Sauf que la décision n'a pas été unanime, puisque le projet privé, porté par Iko real estate de l'homme d'affaires Eric Lux, a été validé sans les voix de l'opposition.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

3 Tout comme une toute nouvelle skyline pour cette partie de la Métropôle du fer, situé à la frontière avec la France. Crédit: Iko Real Estate

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Tout comme une toute nouvelle skyline pour cette partie de la Métropôle du fer, situé à la frontière avec la France. Crédit: Iko Real Estate Les aménagements imaginés pour les Rout Lëns intègrent notamment une partie du patrimoine industriel du site. Comme ici le Hall des soufflantes. Crédit: Iko Real Estate Quatre hectares d'espaces verts doivent être créés. Crédit: Iko Real Estate

Si le LSAP s'est abstenu, déi Lénk s'y est fermement opposé, estimant que l'aménagement des 10,5 hectares du site abandonné depuis 1977 était livré «sans condition» au promoteur. Pour les socialistes, la présence de 30% de logements abordables sur le site constitue un bon point, mais «de nombreuses questions restent sans réponse», référence aux cinq plaintes qui ont été introduites par les riverains et dont deux d'entre elles aboutiront à des ajustements dans le projet initial.

Pour Martin Kox (Déi Gréng), ce projet constitue pourtant «une pièce importante de la mosaïque urbaine» via la création d'«un projet innovant et vivable» qui a déjà connu plusieurs modifications «suite à des échanges lors de différents groupes de travail». Même enthousiasme de la part de Georges Mischo (CSV), bourgmestre de la Métropole du fer, qui rappelle que «la municipalité soutient à 100% ce projet».

Et ce, notamment en raison du concept général qui prévoit à la fois la construction de nouveaux logements, le développement de la mobilité douce et la conservation d'une partie du patrimoine industriel. Pour mémoire, le site doit non seulement voir sortir de terre deux tours de 60 mètres de hauteur, mais aussi être traversé par la future piste cyclable qui doit relier la capitale au campus de Belval et donner une nouvelle vie à cinq anciens bâtiments, dont la halle des soufflantes ou «le bâtiment TT».

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

5 Photo: Gerry Huberty

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Gerry Huberty Du Keeseminnen, construction massive, il ne reste plus à l'heure actuelle que les arcs en acier. Photo: Gerry Huberty Etat des lieux du site en novembre 2020. Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty

Selon le calendrier avancé par Iko, le chantier doit débuter courant 2022. La livraison des premiers logements est annoncée pour «2024-2025» et doit s'étendre jusqu'en 2030. A noter que ce projet s'intègre dans la transformation planifiée de la dizaine d'anciennes friches industrielles présentes dans le sud du pays. Des aménagements qui devraient faire gonfler la population résidente de quelque 20.000 personnes à l'horizon 2040, alors qu'un total de 300.000 résidents supplémentaires sont attendus sur l'ensemble du Grand-Duché d'ici à 2050, selon les dernières estimations disponibles.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.