Les rues du centre-ville ne se sont jamais remplies aussi vite que ce vendredi 22 juin. Tout le monde s'est précipité pour ne pas manquer la retraite aux flambeaux et le feu d'artifice... Même ceux qui les ont découvert pour la première fois. Retour en photos et en vidéo.

Fête nationale: le vrai sens de la fête

(Noémie Koppe) - Des drapeaux dessinés sur les joues, des sweats et chapeaux aux couleurs du Luxembourg... Pas de doute les habitants célèbrent bien la Fête nationale. Dans les rues du centre-ville à 18 heures, les espaces vides se réduisent de plus en plus. Plusieurs notes résonnent à chaque coin de rue pour faire danser tout le monde. Vous avez dit fête? Vous allez être servis.

De la musique électro pour les jeunes, des groupes de reprises pour les moins jeunes, tout le monde peut chanter et danser en ce jour de Fête nationale. Un divertissement le temps que la suite, tant attendue, se prépare. Dans la Grand-Rue, on peut déjà apercevoir des scouts vêtus de chemises vertes ou beiges et de leur béret. La répartition est faite: les nouveaux porteront des lampions, les autres porteront les flambeaux.



Le cortège se forme au fur et à mesure que la soirée avance. On ne compte plus les scouts qui viennent des quatre coins du Luxembourg, distingués par la couleur de leurs chemises et de leurs foulards. Le groupe des majorettes prend place également. Pendant que le défilé s'installe, certains en profitent pour danser et divertir les passants. Vêtus de costumes d'époques, les membres du groupe «la ronde de Bettembourg» ont valsé pendant une trentaine de minutes au rythme de l'accordéon, sous le regard amusé des passants. L'ambiance monte de plus en plus, rendant les spectateurs presque impatients.



Une fête attirante



En attendant le départ de la retraite aux flambeaux, la Ville de Luxembourg a mis en place de nombreux concerts parsemés dans le centre. L'occasion idéale pour se promener et se mettre dans l'ambiance avant le clou du spectacle. Nombreux sont celles et ceux qui sont venus au Luxembourg pour le feu d'artifice.



Si les Luxembourgeois et les résidents du pays sont présents pour célébrer l'anniversaire du Grand Duc, de nombreux habitants des pays frontaliers ont fait le déplacement. «C'est ma première Fête nationale au Luxembourg, je ne connais pas du tout mais j'ai hâte de voir l'ambiance et ce qu'ils ont préparé» se réjouit Sophie. «Je viens ici parce que mon ami m'a entrainé ici mais au final je suis bien contente d'être venue parce que l'ambiance est géniale» raconte Catherine.



Le Luxembourg va même plus loin et attire des jeunes américains comme Taylor, qui vient de Virginie «je viens ici pour rejoindre ma mère mais je ne connais pas du tout le Luxembourg, c'est la première fois que je m'y rends. On a prévu d'aller voir le feu d'artifice parce qu'il parait qu'il est beau».



Mais si de nouveaux spectateurs se sont rendus en ville pour admirer les festivités, les participants se sont aussi renouvelés:



Les yeux remplis d'étoiles rouges, blanches et bleues



Nouveaux et habitués, tous se sont rassemblés autour de cet évènement phare du Luxembourg. 21 heures 20, la retraite aux flambeaux démarre. Une soixantaine de clubs défilent devant des rues noires de monde avant de terminer par la tribune officielle où se trouve le Grand Duc et la Grande Duchesse de Luxembourg.



Des cris, des chants, des danses, chacun a animé à sa façon le cortège. Bien évidemment le public a suivi jusqu'à faire quelques pas de danse pour certains, avant de prendre place dans un des quatre point stratégique pour admirer le feu d'artifice.

23 heures 07, la place de la Gelle Frä, très bruyante, se tait d'un seul coup lorsque les lumières s'éteignent. Seuls bruits, les éclats dans le ciel des feux d'artifice. Tout le monde a les yeux rivés sur le ciel qui s'illumine. Du rouge, du vert, du doré... C'est un spectacle grandiose que nous offrent la Ville de Luxembourg et ses habitants. Même s'il ne dure que 17 minutes, le temps s'est arrêté un instant pour laisser à chacun le plaisir de l'admirer.

Un tonnerre d'applaudissements a résonné une fois le feu d'artifice terminé. Mais à chaque fête son bémol. Il aura fallu attendre un certain temps avant de pouvoir regagner le centre-ville. En revanche, cela n'a pas empêché les personnes de garder la bonne humeur et de faire la fête.



De nombreux bars ont mis en place des platines à l'extérieur. Les rues se sont transformées en boite de nuit à ciel ouvert. Et malgré les températures fraiches, les coeurs sont restés chauds. Un lancement en beauté avant de poursuivre la fête le lendemain. Pas de doute, le Luxembourg sait fêter un anniversaire dans les règles de l'art.









