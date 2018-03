Festival des Migrations: 35 ans d'amitié entre les communautés

«Le sol est gelé, l'eau aussi. Et à -5°C on ne coule pas de béton», explique le directeur TP chez Tralux. «En dessous de -5°C on arrête tout parce que c'est aussi une limite pour l'homme. Dehors ils sont congelés», sait bien le directeur général de BAM lux. Pour «la première fois cette année» le froid contraint des entreprises de construction à geler leurs chantiers «une semaine complète».