Savez-vous comment vivaient les Celtes? Ces samedi 19 et dimanche 20 mai c'est l'occasion de découvrir de très près la façon de vivre, de se battre et de travailler des Celtes au 8e Festival Bealtaine qui se déroule sous les feuillages de Neihaischen. La soirée de samedi sera prolongée.

Festival Bealtaine: week-end celte dans la forêt de Neihaischen

(MF) – Après une 7e édition très populaire - le festival Bealtaine avait attiré près de 6.000 visiteurs en 2016 - les Lëtzebuerger Guiden a Scouten rééditent le festival ce week-end.

Le festival Bealtaine démarre ce samedi 19 mai dès 11 heures sur le site unique du Centre de formation et d'animation «Nicolas Rollinger» à Neihaischen (1, rue Principale L-5290 Neihaischen). La nouveauté est que cette première journée d'animation sera prolongée jusqu'à 22 heures. Divers spectacles de feu seront présentés dans la forêt à partir de 19 heures.

Ce festival celte rassemble de nombreux exposants d’art et d’artisanat celtique de toute l’Europe qui invitent les visiteurs dans le monde mystique des Celtes en leur proposant de découvrir l'artisanat, des techniques de combat (chaque jour à 12h00, 14h00 et 17h00) et la dégustation de diverses spécialités (bœuf à la broche le dimanche), du mouton et du porc grillé (samedi).



Dans le «Celtic Village», un village artisanal authentique, les enfants découvriront, entre autres, la fabrication du fer dans un bas-fourneau («Rennuewen») comme au temps des Celtes!

De nombreuses animations et spectacles seront proposés aux visiteurs. L'encadrement musical sera assuré par la Luxembourg Pipe Band, Pipers, Nuraghi de Belgique, les Rambling Rovers de l’Allemagne et On the wagon de l’Ecosse.



Prix:

Ticket pour 2 journées: 12 € (adultes) / 4 € (enfants âgés de 12 ans et plus)

Ticket pour 1 journée: 8 € (adultes) / 4 € (enfants âgés de 12 ans et plus)

Activity Card pour enfants: 3 €