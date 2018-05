Notre photographe Chris Karaba s'est faufilé parmi les amis celtes du Festival Bealtaine. Voici ses plus belles photos.

Festival Bealtaine: nos plus belles photos

Notre photographe Chris Karaba s'est faufilé parmi les amis celtes du Festival Bealtaine. Voici ses plus belles photos.

(red.) - Après une 7e édition très populaire - le festival Bealtaine avait attiré près de 6.000 visiteurs en 2016 - les Lëtzebuerger Guiden a Scouten rééditent le festival ce week-end.

Ce festival celte rassemble de nombreux exposants d’art et d’artisanat celtique de toute l’Europe qui invitent les visiteurs dans le monde mystique des Celtes en leur proposant de découvrir l'artisanat, des techniques de combat et la dégustation de diverses spécialités, du mouton et du porc grillé.

Découvrez notre galerie photos de cet événement qui se déroule sous les feuillages de Neihaischen:

19 Photos: Chris Karaba

