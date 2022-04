Plusieurs lots de produits Kinder fabriqués en Belgique ont été rappelés lundi par Ferrero France, en raison de suspicions de salmonelles. Ce rappel concerne également le Luxembourg, à seulement quelques jours de Pâques.

Suspicions de salmonelles

Ferrero rappelle des Kinder fabriqués en Belgique

(BaL avec AFP) - «Ferrero collabore avec les autorités publiques» sur «un lien potentiel avec des cas de salmonelles signalés», indique l'entreprise dans un communiqué. «Aucun de nos produits Kinder mis sur le marché français n'a été testé positif à la salmonelle, nous n'avons reçu aucune plainte de la part de consommateurs», précise-t-elle.

Ferrero France rappelle toutefois «volontairement» une série de produits fabriqués en Belgique. Le rappel, à deux semaines de Pâques, porte sur l'équivalent de centaines de tonnes de chocolats, a précisé une porte-parole. Il concerne également le Luxembourg, qui ne compte aucune usine sur son territoire, et qui, par conséquent, est fourni en partie par l'usine d'Arlon en question, indique la marque.

Ce mardi matin, les autorités luxembourgeoises font état de «90 cas de maladie dans sept pays européens». Au Luxembourg, un cas de salmonellose a été enregistré récemment, selon le gouvernement, qui indique que ce cas est «sous investigation», et n'a pas encore été lié à la consommation d'un produit contaminé.

En Belgique, les produits concernés par ce rappel sont les Kinder Surprise 20g (par un et par trois) avec des dates de péremption comprises entre le 11 juillet 2022 et le 7 octobre 2022; les Kinder Surprise Maxi avec des dates de péremption comprises entre le 10 août 2022 et le 10 septembre 2022; des Kinder Schoko-Bons avec des dates de péremption comprises entre le 10 août et le 10 septembre 2022; et enfin des Kinder Mini Eggs avec des dates de péremption comprises entre le 10 août 2022 et le 10 septembre 2022.

Gare à la date

«Au vu des informations actuellement disponibles seules les dates de durabilité citées ci-dessus sont concernées», souligne le gouvernement luxembourgeois dans son communiqué, qui n'a, à ce stade, pas d'information sur la commercialisation de ces lots au Luxembourg. Contacté par nos soins, Ferrero International Luxembourg n'exclut cependant pas la présence de ces produits Kinder sur le marché luxembourgeois, que l'entreprise estime «théoriquement possible».

Les clients luxembourgeois sont donc invités à bien regarder la date des produits qu'ils ont achetés, car elle seule pourra leur permettre de distinguer un produit fabriqué en Belgique et donc potentiellement contaminé d'un produit sain, en provenance d'une autre usine Ferrero. Ferrero conseille de ne pas consommer le produit, de le conserver et de contacter son équipe d'assistance aux consommateurs au 08 00 65 36 53 et à l'adresse contact.fr@ferrero.com.

21 malades en France

En Belgique, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) a appelé lundi les consommateurs à ne pas consommer ces produits «à la suite d'une série de foyers de salmonelles déclarés dans différents États membres». Les autorités britanniques ont fait état d'un rappel dès samedi pour la même raison.

Une porte-parole des autorités sanitaires britanniques a précisé mardi que 63 cas de contamination à la salmonelle étaient répertoriés sur leur territoire.

Côté français, 21 malades ont été signalés par le Centre national de référence des salmonelles de l'Institut Pasteur, dont 15 ont indiqué avoir consommé les produits Kinder concernés, selon Santé Publique France. L'âge médian des cas est de 4 ans.

A noter que les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés de fièvre dans les quarante-huit heures qui suivent la consommation.