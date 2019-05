L’anneau intérieur du giratoire entre le Findel et Sandweiler sera fermé à la circulation durant trois semaines pour réaménagement, ont annoncé mardi les Ponts et Chaussées.

Fermeture partielle du rond-point Irrgarten en juin

Des bouchons supplémentaires sont à prévoir sur le rond-point Irrgarten, du 3 juin (10h) au 21 juin (16h) prochains: l’anneau intérieur du giratoire sera en effet fermé à la circulation pour cause de réaménagement de l’échangeur Robert-Schaffner a annoncé ce mardi l’Administration des Ponts et Chaussées.

Les travaux porteront sur la pose de nouvelles bordures. Si les deux autres voies de circulation resteront en service, les bretelles d’accès en provenance de Sandweiler et de Pulvermühle seront réduites de trois à deux voies.

Entre 9 et 18% de trafic absorbé

Ces travaux s’inscrivent dans la transformation du giratoire Irrgarten en mode «turbo», à l’exemple du rond-point Serra situé à la sortie Est du Kirchberg. L’infrastructure routière permettra la circulation de quelque 5.700 véhicules par heure aux périodes de pointe à l’horizon 2020. Outre l’ajout de nouvelles voies d’entrée, le réagencement des couloirs de circulation et l’installation de feux tricolores, le rond-point bénéficiera d’une voie circulaire supplémentaire.

L’objectif est d’«absorber les 9% de trafic supplémentaires le matin et les 18% de plus attendus en 2020 et au-delà», avait expliqué en novembre dernier Roland Fox, directeur adjoint des Ponts et Chaussées. Au total quelque 10.000m² de surface de circulation seront ainsi créés. Côté budget, François Bausch avait à l’époque fait état «d’une enveloppe de 9,9 millions d’euros».

Ce chantier va de pair avec les aménagements prévus au rond-point de Sandweiler, certes plus modestes, mais visant le même objectif. L’infrastructure se trouve en effet en situation de saturation, notamment en direction de Contern et de Sandweiler. L’ajout de nouvelles voies d’entrée en provenance de ces deux communes, l’aménagement de la chaussée pour limiter les changements de file et la création de deux voies afin de rejoindre directement le rond-point Schaffner permettront d’absorber une hausse du trafic estimée à 30% le matin et à 22% le soir d'ici 2020.

