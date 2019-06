L'autoroute sera fermée entre la croix de Cessange et la jonction d’Esch-sur-Alzette, dès ce vendredi (vers 22 heures) jusqu’au mardi 11 juin (vers 6 heures), annoncent les Ponts et Chaussées. La raison: le déplacement de deux ponts sous la chaussée à hauteur de Pontpierre.

Fermeture de l'A4 ce long week-end

(NA, MA) - Le réaménagement de l´échangeur Pontpierre sur l´A4 entre dans une nouvelle phase, avec le déplacement de deux ponts sous les voies de l'autoroute A4. L’opération proprement dite débutera samedi après-midi, et se déroulera sur une distance de 50 mètres, à «une vitesse moyenne de deux mètres par heure», selon Tino Baiocchi, le chef du projet et chargé de gestion au sein de l'Administration des Ponts et Chaussées.

Pour cette raison, cette dernière a décidé de fermer l'A4, dès ce vendredi (vers 22 heures) jusqu’au mardi 11 juin (vers 6 heures), entre la croix de Cessange et la jonction d’Esch-sur-Alzette. Une fois la voie de circulation sur les deux ponts rétablie, l’autoroute sera rouverte.

Fin des travaux - 2022

Les deux ponts ont été construits sur une base en béton enduite d'une couche de graisse, afin de faciliter leur déplacement. Selon l’agenda prévu, le chantier devrait durer 72 heures et s'achever lundi soir à 22 heures. Les Ponts et Chaussées ont cependant vu plus large, et ce sont accordés une rallonge de huit heures en cas de retard ou de contretemps. L’autoroute devrait donc être à nouveau ouverte au plus tard mardi à 6 heures du matin.

Photo: Guy Jallay
Photo: Guy Jallay
Photo: Guy Jallay
Tino Baiocchi, le chef du projet et chargé de gestion au sein de l'Administration des Ponts et Chaussées Photo: Guy Jallay

L'opération de ce week-end s’inscrit dans le projet de construction d'un échangeur sur l´autoroute A4, le long de la RN13. Celui-ci comprendra quatre bretelles, qui se raccorderont à un nouveau rond-point sur la RN 13. L’autoroute sera également élargie à trois voies. Tandis que le pont actuel à la sortie d’autoroute d’Esch à Pontpierre devrait lui être démantelé.

Une deuxième phase de construction de l’échangeur devrait débuter en 2020, avec la création d’un rond-point sur la N 13, et des accès à l’autoroute. Les travaux devraient se terminer en 2022. Coût estimé de l’investissement: 5,5 millions d’euros.

Les barrages mis en place sur l'A4 ce week-end Le vendredi 7 juin vers 22 heures jusqu’au mardi 11 juin vers 6 heures, les tronçons suivants seront fermés à la circulation: L’autoroute A4 entre la croix de Cessange et la jonction d’Esch dans les deux sens; Les bretelles d’accès et de sortie des échangeurs Foetz, Pontpierre, Leudelange-Sud et Leudelange-Nord;

Les bretelles d’accès de la croix de Cessange en provenance de l’autoroute A6 et en direction de l’autoroute A4;

La bretelle d’accès de la jonction d’Esch en provenance de l’A13 et en direction de la croix de Cessange de l’autoroute A4;

La circulation à hauteur de l’échangeur Dudelange-Burange de l’autoroute A13 en provenance de la croix de Bettembourg et en direction de la jonction d’Esch est réduite à une voie.

La route nationale N13 dans les deux sens entre Wickrange et Pontpierre à la hauteur de l'échangeur Pontpierre. Des déviations sont prévues